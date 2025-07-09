Макрон и его супруга попали в объектив во время неловкой сцены у трапа

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Президент Франции попытался подать руку жене при выходе из самолета, но та проигнорировала его.

Фото, видео: Reuters/JEANNE ACCORSINI; 5-tv.ru

Появились кадры противостояния, за которым уже не первый год наблюдает весь мир. Мы не знаем, что на самом деле творится в самолете французского президента, но очередной эпизод у трапа между главой Франции Эммануэлем Макроном и его супругой доказывает, что там не все хорошо. На глазах британского монарха глава Пятой республики подал руку супруге, а она ее демонстративно не заметила. Допустим, что между мужем и женой могут быть разногласия, но зачем же так позорить Эммануэля на публике.

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