«Дела плохи»: Ольга Орлова рассказала о проблемах со здоровьем
Ольга Орлова пожаловалась на боли в суставах
Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia
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Недуг мучает знаменитость уже несколько лет.
У певицы Ольги Орловой болят суставы. Об этом она рассказала изданию VOICE.
По словам 47-летней артистки, после 40 лет у нее начались проблемы с суставами. А два года назад, после рождения дочери Анны, ситуация только ухудшилась.
«Дела плохи, руки болят, немеют, отекают. Как и все тело. Не понимаю, в чем дело», — призналась исполнительница.
Анна — это второй ребенок Ольги. Девочка родилась во втором браке артистки с предпринимателем Валерием Масловым. Свои отношения пара узаконила в 2021 году.
А в союзе с бизнесменом Александром Кармановым у певицы появился сын Артем. Молодой человек уже взрослый, ему 24 года.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольга Орлова рассказала о личной жизни сына. Ее наследник совмещает работу с учебой. Артем получил диплом бакалавра, а затем и магистратуры в МГИМО. Артистка отмечает, что молодой человек уже не зависит от родителей финансово.
А вот создавать собственную семью не спешит.
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