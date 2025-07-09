«Дела плохи»: Ольга Орлова рассказала о проблемах со здоровьем

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 48 0

Ольга Орлова пожаловалась на боли в суставах

«Дела плохи»: Ольга Орлова пожаловалась на здоровье

Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

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Недуг мучает знаменитость уже несколько лет.

У певицы Ольги Орловой болят суставы. Об этом она рассказала изданию VOICE.

По словам 47-летней артистки, после 40 лет у нее начались проблемы с суставами. А два года назад, после рождения дочери Анны, ситуация только ухудшилась.

«Дела плохи, руки болят, немеют, отекают. Как и все тело. Не понимаю, в чем дело», — призналась исполнительница.

Анна — это второй ребенок Ольги. Девочка родилась во втором браке артистки с предпринимателем Валерием Масловым. Свои отношения пара узаконила в 2021 году.

А в союзе с бизнесменом Александром Кармановым у певицы появился сын Артем. Молодой человек уже взрослый, ему 24 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольга Орлова рассказала о личной жизни сына. Ее наследник совмещает работу с учебой. Артем получил диплом бакалавра, а затем и магистратуры в МГИМО. Артистка отмечает, что молодой человек уже не зависит от родителей финансово.
А вот создавать собственную семью не спешит.

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