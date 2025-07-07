«Не нужно пристраивать»: Ольга Орлова рассказала о личной жизни 24-летнего сына

Телеведущая подчеркнула, что наследник самостоятелен и не нуждается в опеке родителей.

Телеведущая и бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова поделилась успехами своего сына Артема, рожденного в браке с бизнесменом Александром Кармановым. Несмотря на то, что весной ему исполнилось 24 года, он по-прежнему проводит много времени с матерью — в том числе сопровождал ее и подруг в поездке в Куршевель. Об этом пишет 7Дней.ru.

Фото: ВКонтакте/Ольга Орлова/olgaorlova1311

Прошлым летом Орлова заявляла, что не против подыскать сыну невесту, однако с тех пор Артем так и не задумался о свадьбе. По словам телеведущей, он вырос воспитанным и самостоятельным мужчиной: продолжает обучение, параллельно работает и не обращается за финансовой поддержкой к родителям.

«Его (сына. — Прим.ред.) не надо пристраивать (на работу. — Прим. Ред.). Он уже работает. А учится много, потому что умный. А умный, потому что учится много», — заявила телеведущая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Ольги Орловой завершил обучение в магистратуре МГИМО. До этого Артем получил диплом бакалавра в том же вузе. Во время церемонии вручения дипломов телеведущая призналась, что с радостью вновь почувствовала атмосферу студенческих лет.