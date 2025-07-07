«Не нужно пристраивать»: Ольга Орлова рассказала о личной жизни 24-летнего сына

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 36 0

Орлова сообщила, что ее 24-летний сын обеспечивает себя самостоятельно

Никак не пристроить? Ольга Орлова рассказала о личной жизни 24-летнего сына

Фото: Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Телеведущая подчеркнула, что наследник самостоятелен и не нуждается в опеке родителей.

Телеведущая и бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова поделилась успехами своего сына Артема, рожденного в браке с бизнесменом Александром Кармановым. Несмотря на то, что весной ему исполнилось 24 года, он по-прежнему проводит много времени с матерью — в том числе сопровождал ее и подруг в поездке в Куршевель. Об этом пишет 7Дней.ru.

Фото: ВКонтакте/Ольга Орлова/olgaorlova1311

Прошлым летом Орлова заявляла, что не против подыскать сыну невесту, однако с тех пор Артем так и не задумался о свадьбе. По словам телеведущей, он вырос воспитанным и самостоятельным мужчиной: продолжает обучение, параллельно работает и не обращается за финансовой поддержкой к родителям.

«Его (сына. — Прим.ред.) не надо пристраивать (на работу. — Прим. Ред.). Он уже работает. А учится много, потому что умный. А умный, потому что учится много», — заявила телеведущая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Ольги Орловой завершил обучение в магистратуре МГИМО. До этого Артем получил диплом бакалавра в том же вузе. Во время церемонии вручения дипломов телеведущая призналась, что с радостью вновь почувствовала атмосферу студенческих лет.

+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
78.72
-0.12 92.41
-0.60
В омут с головой: какая вы славянская русалка по знаку зодиака

Последние новости

0:20
Федерация бокса сделала предупреждение давшей вейп орангутану девушке
0:00
День семьи, любви и верности 8 июля: история святых Петра и Февронии
23:48
Зайти дальше, чем Пересильд: Лариса Долина завила о выступлении на МКС
23:32
«Не нужно пристраивать»: Ольга Орлова рассказала о личной жизни 24-летнего сына
23:12
Свадьба без трендов и шаблонов: Соловьев и Аверина стали мужем и женой
22:50
Лентяй или примерный семьянин? Какие мужчины не изменяют любимым — объясняет сексолог

Сейчас читают

В рязанской кальянной при взрыве гранаты погиб человек
Опубликованы кадры с места смерти экс-министра транспорта Старовойта
Экс-министр транспорта РФ Роман Старовойт покончил с собой в Одинцово
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025