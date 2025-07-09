Российская сторона намерена разобраться в причинах подобных действий.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала антиисторическим фейком публикацию посольства ФРГ с искаженным флагом СССР. По ее словам, подобные материалы не просто вводят в заблуждение, но и искажают исторические факты.

Как выразилась официальный представитель МИД РФ, «это антиисторический фейк». Дипломат также указала, что на изображении вместо настоящего советского флага использовали странное сочетание. С одной стороны, там было полотно, напоминающее знамя Третьего рейха, а с другой — элементы символики запрещенной экстремистской организации НБП*.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление мэра Одессы Геннадия Труханова о том, что якобы город никогда не был Россией, полным абсурдом.

Отказываться от людей, которые основали этот город — это безумие и аномалия с точки зрения ментального здоровья, подчеркнула дипломат. Официальный представитель МИД РФ отметила, что подобные высказывания лишь разжигают межнациональную рознь.

* Запрещенная на территории РФ экстремистская организация.