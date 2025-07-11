Усилия приведут к успеху: китайский гороскоп на неделю с 14 по 20 июля

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 14 по 20 июля от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Яркая неделя, насыщенная очень перспективными днями. Если активно провести понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье, вы поднимете приятную волну свежего бриза удачи и за счет нее можете получить дополнительные бонусы в области финансов, и общего позитивного фона.

Мы знаем, что во многом от нашего настроения зависят и наши успехи, поскольку в плохом настроении и без вдохновения трудно принимать взвешенные решения.

Понедельник, 14 июля 2025 года

День Деревянной обезьяны

5-tv.ru

Прекрасный день лля установки столбов, свай, всех видов земляных работ и экскаваций. Этому способствуют прекрасные звезды Небесной добродетели: они светят нам в компании Красного сандала и Желтой сети. Хорошо в такой день отправляться в путешествие, запускать бизнес, проекты и начинать что-то важное.

Если изначально вы ничего не планировали, можете использовать этот день для генеральной уборки и расчистки пространства для чего-то нового в вашей жизни. Он также подходит для встречи с друзьями или беседы делового характера.

Структура дня обещает благополучное завершение начатых сегодня дел благодаря присутствию Главной звезды Джи Фу в Юго-западном дворце.

Совет: вы находитесь на грани важных перемен, готовы предпринять решающее усилие. Возьмите паузу, накопите энергию, чтобы в нужное время сделать шаг. Это приведет к успеху

Вторник, 15 июля 2025 года

День Деревяннного петуха

5-tv.ru

Небесное счастье и небесная удача игриво подмигивают нам в этот день. Они делают его подходящим для начала строительства дома, для вырубки деревьев и заготовки дров, работ по дереву, установки колонн, лестниц и лестничных конструкций. В такой день хорошо заниматься монтажом окон и оконных рам.

Если же вы находитесь вне состояния ремонта или стройки, вы вполне можете использовать этот день для сбора долгов, подписания документов, инвестирования, запуска новых процессов и других будничных дел.

Совет: постепенные, незначительные действия приведут к успеху, поэтому не настаивайте на своих идеях и не пытайтесь делать все по-своему. Уйдите в тень.

Среда, 16 июля 2025 года

День Огненной собаки

5-tv.ru

Плохие звезды Красный Феникс и Абордажный Крюк — печально известная парочка — не советуют перенапрягаться в этот день. Плохо сегодня играть свадьбу и переезжать в новый дом, поскольку могут быть риски и неприятности в юридической плоскости.

Допустимо заниматься рутиной и планированием. Благо структура «Птица падает в пещеру» сулит легкое течение дел, счастье в малых делах и даже успешное решение в области судов.

Однако из-за столкновения между огненной и металлической звездой появляется риск краж и ограблений — будьте внимательнее к звонкам мошенников и не оставляйте личных вещей без присмотра.

Совет: оставайтесь там, где вы есть, и размышляйте над сутью явлений. Определите границы своих возможностей. Не запутывайтесь в мелочах!

Четверг, 17 июля 2025 года

День Огненной свиньи

5-tv.ru

Сразу четыре счастливые звезды прилетают к нам в этот день — Красный Сандал и Желтая сеть, Небесный император и Земной император. В такой день прекрасно играть свадьбу, начинать обучение, переезжать в новый дом, сдавать экзамены, работать с документами, проводить земляные работы и отправляться в путешествие.

Эти счастливые звезды дадут вам дополнительные бонусы в случае, если вы будете активны в этот день. А также они сулят рождение благородного дитя — совет для пар, мечтающих о малыше. И чем более активно вы проведете этот день, тем больше будет ваша финансовая отдача в скорейшем времени.

Из неприятностей, которые могут сегодня прилететь — сплетни, интриги и скандалы. А также риск наделать ошибок в случае импульсивных решений. Всему виной структура звезда «Следует за Луной». В ней слишком много огня, а он способствует всевозможным эмоциональным вспышкам.

Совет: имейте ясную цель и учитесь приспосабливаться, чтобы сохранять гибкость. Мгновенно реагируйте, находя выход из любой ситуации, а внутренняя добродетельность защитит от вреда.

Пятница, 18 июля 2025 года

День Каменной крысы

5-tv.ru

Неплохой день, который в старых текстах советуют для дел второго уровня важности: переговоров, начала обучения, косметического ремонта, подписания незначительных бумаг, планирования, переговорам по карьере.

К спортивным мероприятиям сегодня следует относиться внимательнее — структура «Зеленый дракон» дает риски травм конечностей. Лучше лишний раз лучше не подвергать себя опасностям. Экстремальные виды спорта лучше перенести на другой день. По крайней мере, такой совет бы дали придворные эксперты Желтому Императору.

Совет: подождите лучшего времени. Избавьтесь от устаревшего, делегируйте. Оцените возможности перед началом работы.

Суббота, 19 июля 2025 года

День Земляного быка

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Негативная звезда Малый красный охват на фоне полного отсутствия счастливых звезд указывает на необходимость быть осторожнее в такой день. Офицер дня — Разрушение — указывает на необходимость отдохнуть, провести этот день в приятной неге. В конце концов, выходной!

К тому же структура дня «Светлый зал укрыт» предупреждает от всевозможных неприятностей для тех, кому захочется проявить излишнюю активность в такой день. Есть риск выяснения отношений из-за супружеской измены. Поэтому основная рекомендация для тех, кто не любит дрязг — отдыхайте, набирайтесь сил перед новой активной неделей!

Совет: не давайте событиям увлечь и запутать себя. Если вы освободитесь от пустых страстей, суетности и тщеславия, то сможете действовать непринужденно и уверенно.

Воскресенье, 20 июля 2025 года

День Стального тигра

5-tv.ru

Благоприятная структура дня. Наличие Лошади богатства, звезды Благородного помощника и структура «Трех мистиков» указывают на то, что такое воскресенье пропускать не следует.

Оно хорошо для бизнеса, встреч, переговоров, допустимо сегодня и свадьбу сыграть, и в путешествие отправиться. Если ничего подобного не планировали, то и отдых будет удачным.

И главное — вся активность сегодня сулит богатство и всевозможные бонусы от судьбы в будущем.

Совет: ваши усилия приведут к успеху, если вы накопите достаточно сил, чтобы не останавливаться на полпути. Сделайте осознанное усилие.

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