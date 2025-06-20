В омут с головой: какая вы славянская русалка по знаку зодиака

Непризнанные властительницы ночи Ивана Купалы — русалки или, как их еще называют, ундины, ведь вода в этот день обретает особую силу. Ради духовного перерождения славяне не только умывались росой, но и погружались в водоемы, рискуя натолкнуться на тех, кто уже давно ждал своего часа в глубине.

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У древних славян считалось, что русалками становятся девицы, утонувшие или погибшие до замужества, а также на Троицкой неделе. Но не все ундины помогают или хотя бы не мстят людям. Именно на Ивана Купалу нечисть может наконец переступить границу мира живых, чтобы прекрасными песнями заманить в омут путников.

Раньше древний праздник Ивана Купалы приходился на дату летнего солнцестояния, то есть на 21 июня, но с приходом христианства русская Церковь попыталась заместить языческий ритуал празднованием Рождества Иоанна Предтечи. Таким образом Купала «сдвинулся» на 7 июля.

И все же языческие предания искоренить не вышло. В 2025 День Ивана Купалы отмечается в ночь с 6 на 7 июля — к этому времени было бы неплохо разобраться, кто есть кто. Вдруг новая соседка по знаку зодиака окажется той самой злой ундиной, что может приворожить возлюбленного?

Овен — Рось

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По славянской мифологии Рось — русалка знатного происхождения и прародительница русского народа. К ее родственникам относят Дон, Днепр и Аси-Ясуни. Неудивительно, что «знаменитые» члены семьи одарили девушку своеволием и желанием выделяться — типичный Овен!

Рось олицетворяет красоту природы, ее пленящая прелестью внешность с первого взгляда выдает всегда ухоженных представителей огненного знака зодиака.

Русалка решительна, умеет добиваться своего. По преданию, завидев Перуна на другом берегу Днепра, она затянула песню о невозможности встречи с ним. Влюбленный бог, вопреки преградам отца Роси, добился сближения с ундиной — свойственная Овнам импульсивность в русалке окончательно очаровала Громовержца.

Телец — Вила

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Вилы предпочитают более «земные» места обитания, поэтому их называют духами колодцев, озер, источников и гор. Как и Тельцы, они ценят практичность, поэтому славянские боги одарили этих русалок удивительными внешними данными.

Статные вилы носят длинные одеяния, под которыми скрывают ноги с копытцами вместо рыбьего хвоста, их прямую спину украшают два крыла. Более того, ундины способны врачевать и предсказывать будущее.

Свои умения они применяют в заботе о людях, но этому труду цену знают. Существует поверье, что если неблагодарный напьется из источника, где живет Вила, и не заплатит ей дань, то русалка ослепит его. Договориться о пощаде будет непросто — у утопленницы свойственный земному знаку зодиака упрямый характер.

Близнецы — Мавка

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Мавками чаще всего становятся некрещеные девочки. Они умны и адаптивны, как Близнецы, поэтому легко перевоплощаются в черных птиц, если надумали отомстить человеку.

Воздушная стихия вынуждает Мавок мириться с собственным непостоянством: завидев мужчину, они мгновенно влюбляются и торопятся затащить избранника к себе под воду. Уже на дне речные девы узнают, что ошиблись в своих чувствах.

Ундины заговаривают и пленяют путешественников своей харизмой не из злого умысла: покровитель Близнецов Меркурий наградил их коммуникабельностью и легкостью, кто же виноват, что в пучине пылких чувств мужчины так быстро мрут?

Рак — Бродница

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Ракам повезло: в ночь на Ивана Купалу они оказываются добрыми Бродницами, которые помогают людям и спасают детей. Все благодаря заботливому и сострадательному нраву водного знака зодиака!

Бродницы ценят спокойствие и уют, поэтому обитают в речных заводях. Русалки могут казаться застенчивыми и чересчур восприимчивыми, не каждый путник замечает, как водная гладь еле колышется под их тихим шагом. Но стоит неосторожному малышу угодить в беду, как ундины сделают все, чтобы направить их обидчиков в омут.

Лев — Моряна

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Моряна — дочь Морского царя и создательница бурь. Грозный львиный характер, высокий рост и взбитые в пену волосы — славяне остерегались ее нрава, преклоняясь при этом перед царской красотой.

Как и представители огненной стихии, за даром повелевать бушующими волнами Моряны скрываются любовь к детским забавам и бережное отношение к живым существам. А вот заслужить их львиную преданность людям — сложнее, если ундина не отметит принципиальный характер человека, спастись от шторма нет ни единого шанса.

Дева — Водяница

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В ночь на Ивана Купалу Дев-Водяниц можно не опасаться — их славяне не причисляли к нечисти. Этими русалками становятся утопленницы из крещеных: перфекционизм земного знака зодиака вынуждает красавиц расставаться с жизнью из-за непринятия родителями или несчастной любви.

Девы с ранних лет стремятся к порядку и чистоте — даже самые юные ундины обладают светлой кожей и могут превращаться в белых лебедей.

А еще они скромны: как представители земного знака зодиака, Водяницы редко агрессируют, хотя, если их довести, могут порвать рыбацкие сети!

Весы — Берегиня

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Дипломатичность Весов очень кстати на Ивана Купалу. Оказывается, их дружелюбие и неконфликтность — это не маска коварной нечисти, воздушный знак зодиака в ночь на 7 июля перевоплотится в Берегиню.

Эти ундины выглядят, как классические русалочки из сказок и обитают на берегах рек. Они оберегают людей от мистических существ, спасают упавших в воду. А еще представители воздушной стихии в русалочьем облике способны предсказывать будущее.

Кажется, что доброта этого знака зодиака не знает границ, но часто именно идеализм изматывает Весов. Считается, что в XXI веке некоторые Берегини превращаются в злых духов, потому что люди перестали следить за чистотой вод.

Скорпион — Озерница

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Таинственные Скорпионы — это те самые ундины, которых лучше остерегаться на Ивана Купалу. В ночь представители водной стихии могут запросто перевоплотиться в Озерниц — прекрасных зеленоволосых русалок со ступнями в виде плавников.

Вместо крови в их жилах течет вода, прикосновения похожи на касания льда, а язык напоминает крики птиц, но только пока не взойдет Луна. Тогда их песни станут подобны трелям соловья.

Загадочность Скорпиона и природная интуиция завораживает как девушек, так и парней. И Озерницы это прекрасно знают: если молодой человек не смог устоять перед их чарами, они даже расправу совершат не как остальные русалки — защекочут до смерти.

Стрелец — Болотница

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Дух утопшей в болоте девы, преобразившись в русалку, получил силу соблазна Стрельца — Болотницы считаются одними из самых красивых водных существ.

Белоснежная блестящая кожа, темные убранные осокой и незабудками волосы, а также свойственная огненному знаку зодиака горделивость однажды пленили даже могущественного Болотника. Так, амбициозной красавице удалось добиться высокого статуса властительницы трясин, даже несмотря на ее маленький секрет — гусиные лапки вместо ног, которые она скрывает в громадной кувшинке.

Болотница умна, ей одной понятна философия людского мира, поэтому именно представительнице огненного знака было решено доверить и управление погодой.

Козерог — Полудница

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Козероги трудолюбивы, они ценят традиции и постоянно стремятся к порядку. Возможно поэтому земному знаку зодиака в ночь на Ивана Купалу суждено стать именно степной русалкой.

С наступлением жары Полудница появляется в полях в прозрачном легком платье с серпом в руках. Ундина не привыкла долго спать, поэтому увидеть труженицу можно лишь в полдень, а не ночью, как речных русалок.

Языческие боги возложили на прекрасные плечи статной девицы ответственность за рост и созревание растений. Дисциплинированная, как Козерог, русалка считает своим долгом расспрашивать каждого повстречавшегося на ее пути о проделанной работе. Не сумевших ответить ждет солнечный удар, а иногда и смерть.

Водолей — Фараонка

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Оригинальные Водолеи оригинальны во всем, даже если в ночь на Ивана Купалу они преобразились в русалок.

Став Фараонками, представительницы воздушной стихии становятся еще более общительными. Они выныривают из воды при виде корабля, хватаются за его борт и расспрашивают моряков о конце света. Такая креативность в подборе вопроса связана со старинным преданием: Фараонка обречена находиться в полурыбьем облике до дня светопреставления. Поэтому, если сказать кудрявой красавице правду, — потом не сдобровать.

Свойственная воздушному знаку зодиака активность и непредсказуемость усиливается в воде, и русалки от обиды могут даже потопить корабль.

Рыбы — Лоскотуха

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Лоскотухи — особенные русалки, получившие этот дар не из-за самоубийства, а по чужой вине. Свойственная водному знаку зодиака мечтательность подарила им сказочные способности: ундины умеют принимать вид животных, а также вызывать дождь. Может показаться, что эти юные красавицы существуют между мирами: слишком уж они необычны для людей и чересчур наивны для нечисти.

Эмоциональные и чувствительные ундины обычно вступают в контакт со странниками не из злого помысла, а из озорства. Лоскотуха не охотится конкретно за мужчинами, при встрече она готова наброситься со щекоткой на любого.

К сожалению, иногда ее веселый нрав оборачивается самообманом. Русалка не замечает границ между шуткой и вредительством, похищая ночами одежду, нити, холсты, полотна и пищу.