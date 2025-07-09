Белоусов и министр обороны Казахстана обсудили взаимодействие в военной сфере

Глава ведомства републики подчеркнул, что страны связывают добрососедские отношения и стратегическое партнерство.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов и его коллега из Казахстана Даурен Косанов обсудили взаимодействие стран в военной сфере. Встреча глав ведомств состоялась в Москве. Об этом сообщило Минобороны России.

«У нас очень насыщенная программа. Мы предполагаем познакомить вас с научными достижениями в области обороны и с достижениями в оборонно-промышленном комплексе», — поделился Белоусов в начале переговоров.

Косанов отметил, что это его первая официальная поездка в качестве министра обороны Казахстана за рубеж. Он был назначен на должность месяц назад, 8 июня 2025 года.

«Рад, что на регулярной основе нам удается встречаться, делиться мнениями, согласовывать наши дальнейшие шаги, направленные на эффективное взаимодействие наших ведомтсв», — заявил Косанов.

Он также уточнил, что Казахстан придает особое значение развитию сотрудничества с Россией. По словам Косанова, страны связывают добрососедские отношения и стратегическое партнерство.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что подтверждать участие военнослужащего в СВО можно мгновенно и онлайн. Об этом заявил Андрей Белоусов в ходе совещания с представителями Минобороны РФ и Минцифры.