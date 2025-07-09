Белоусов и министр обороны Казахстана обсудили взаимодействие в военной сфере

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 28 0

Белоусов и министр обороны Казахстана обсудили взаимодействие в военной сфере

Белоусов и министр обороны Казахстана обсудили взаимодействие в военной сфере

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава ведомства републики подчеркнул, что страны связывают добрососедские отношения и стратегическое партнерство.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов и его коллега из Казахстана Даурен Косанов обсудили взаимодействие стран в военной сфере. Встреча глав ведомств состоялась в Москве. Об этом сообщило Минобороны России.

«У нас очень насыщенная программа. Мы предполагаем познакомить вас с научными достижениями в области обороны и с достижениями в оборонно-промышленном комплексе», — поделился Белоусов в начале переговоров.

Косанов отметил, что это его первая официальная поездка в качестве министра обороны Казахстана за рубеж. Он был назначен на должность месяц назад, 8 июня 2025 года.

«Рад, что на регулярной основе нам удается встречаться, делиться мнениями, согласовывать наши дальнейшие шаги, направленные на эффективное взаимодействие наших ведомтсв», — заявил Косанов.

Он также уточнил, что Казахстан придает особое значение развитию сотрудничества с Россией. По словам Косанова, страны связывают добрососедские отношения и стратегическое партнерство.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что подтверждать участие военнослужащего в СВО можно мгновенно и онлайн. Об этом заявил Андрей Белоусов в ходе совещания с представителями Минобороны РФ и Минцифры.

+25° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
78.17
-0.55 91.97
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:35
Отомстил за пощечину? «Разборки» Макрона и его жены снова попали в объективы
16:25
Белоусов и министр обороны Казахстана обсудили взаимодействие в военной сфере
16:15
Захарова: суд над главой Гагаузии — пример беспредела властей Молдавии
16:01
Стала известна причина обысков у главы МХАТ имени Горького Кехмана
15:50
«На вашем месте девять человек»: рэпер ST рассказал, как боролся за сердце жены
15:47
У главы Михайловского тетра и МХАТ Владимира Кехмана прошел обыск

Сейчас читают

Танкеры притягивают мины: кто взрывает суда, имевшие связь с российским нефтегазом
В Курске из-за атаки ВСУ по пляжу погибли три человека
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025