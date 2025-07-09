Белоусов: подтверждать участие военнослужащего в СВО можно мгновенно и онлайн

Появилась возможность мгновенно в формате онлайн подтверждать участие военнослужащего в специальной военной операции (СВО). Это поможет в получении положенных федеральных и региональных льгот, рассказал в ходе совещания с представителями Минобороны РФ и Минцифры министр обороны Андрей Белоусов.

Техническая возможность была обеспечена Минобороны совместно с Минцифры. Белоусов уточнил, что новая система позволит участникам СВО и их семьям получать положенные им меры поддержки без бумажных справок и документов, процесс стал автоматическим.

«Мы делаем еще один шаг в проводимой работе — запускаем практически полную автоматизацию подтверждения прав на получение льгот», — сказал Белоусов.

Глава Минцифры Максут Шадаев добавил, что ранее необходимые для получения льгот документы обрабатывались четыре дня. Теперь этот процесс занимает несколько секунд.

Центральная тема совещания — совершенствование системы подтверждения льгот для участников СВО. В мероприятии участвовали главы Минобороны и Минцифы, а также заместитель министра обороны Анна Цивилева и генерал армии Виктор Горемыкин, руководитель департамента повышения эффективности деятельности Виктория Семерикова и директор департамента Минэкономразвития Кирилл Албычев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Белоусов поручил подготовить список технологий для медпомощи военным.