Стала известна причина обысков у главы МХАТ имени Горького Кехмана

По делу сейчас проходят несколько лиц.

Обыски у главы МХАТ и Михайловского театра Владимира Кехмана проходят по делу о присвоении и растрате имущества. Художественный руководитель не задержан, а привлечен в качестве свидетеля. Подробности сообщил источник 5-tv.ru.

По словам собеседника, растрата и присвоение связаны с контрактами по реконструкции сцены МХАТ. Ее планировали открывать в октябре 2025 года. Следственный комитет (СК) уже возбудил уголовное дело по материалам Федеральной службы безопасности (ФСБ). По нему проходят несколько неустановленных лиц.

Владимир Кехман является директор МХАТ имени Горького с 2021 года и художественным руководителем Михайловского театра в Санкт-Петербурге. В 2012 году был фигурантом дела о мошенничестве, когда его компания JFC объявила себя банкротом. Тогда несколько банков обвинил менеджеров организации в хищении кредитных денежных средств.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что силовики завершили обыск головного офиса «Электрических сетей Армении». Компания находится под руководством российского предпринимателя Самвела Карапетяна.