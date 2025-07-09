Стала известна причина обысков у главы МХАТ имени Горького Кехмана

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 69 0

Обыски у главы МХАТ Кехмана связаны с делом о присвоении и растрате имущества

Обыски у главы МХАТ проходят по делу о присвоении и растрате имущества

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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По делу сейчас проходят несколько лиц.

Обыски у главы МХАТ и Михайловского театра Владимира Кехмана проходят по делу о присвоении и растрате имущества. Художественный руководитель не задержан, а привлечен в качестве свидетеля. Подробности сообщил источник 5-tv.ru.

По словам собеседника, растрата и присвоение связаны с контрактами по реконструкции сцены МХАТ. Ее планировали открывать в октябре 2025 года. Следственный комитет (СК) уже возбудил уголовное дело по материалам Федеральной службы безопасности (ФСБ). По нему проходят несколько неустановленных лиц.

Владимир Кехман является директор МХАТ имени Горького с 2021 года и художественным руководителем Михайловского театра в Санкт-Петербурге. В 2012 году был фигурантом дела о мошенничестве, когда его компания JFC объявила себя банкротом. Тогда несколько банков обвинил менеджеров организации в хищении кредитных денежных средств.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что силовики завершили обыск головного офиса «Электрических сетей Армении». Компания находится под руководством российского предпринимателя Самвела Карапетяна.

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У главы Михайловского тетра и МХАТ Владимира Кехмана прошел обыск

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