«Пример любви»: Дранга рассказал об идеальном браке накануне свадьбы с Муцениеце

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 39 0

Петр Дранга мечтает жениться один раз и навсегда

Дранга высказался об идеальном браке накануне свадьбы с Муцениеце

Фото: Тараканов Вадим/ТАСС

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Музыкант вспомнил своих родителей.

Музыкант Петр Дранга мечтает жениться один раз и навсегда, как его родители. Об этом он рассказал в беседе с KP.RU.

«Люди должны обладать мудростью, чтобы преодолеть все трудности и не опуститься до того, о чем потом можно пожалеть. Я горжусь своими родителями, и их союз для меня — огромный пример семьи и любви», — сказал артист.

Родители Петра счастливы в браке больше 55 лет, и их пара — настоящий пример для музыканта.

Петр Дранга долго не решался связать себя узами брака до тех пор, пока не встретил актрису Агату Муцениеце. В мае этого года он сделал ей предложение руки и сердца, хотя встречались они меньше года. Для музыканта это будет первый брак, а для артистки — уже второй. Скоро в их паре будет пополнение: Агата ждет от возлюблено ребенка.

Агата Муцениеце до 2020 была в браке со своим коллегой Павлом Прилучным. У них есть двое общих детей — Тимофей и Мия.

Сейчас между экс-супругами идут судебные разбирательства, связанные с размерами алиментов и определением порядка общения наследников с родителями.

Ранее 5-tv.ru писал, что судебное следствие по делу Муцениеце и Прилучного завершено. Адвокат актера сообщила, что сейчас Агата не предпринимает никаких попыток связаться с сыном.

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«Пример любви»: Дранга рассказал об идеальном браке накануне свадьбы с Муцениеце

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