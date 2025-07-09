Ждут вердикта: судебное следствие по делу Муцениеце и Прилучного завершено

Адвокат актера сообщила, что сейчас Агата не предпринимает никаких попыток связаться с сыном.

Судебное следствие по делу актеров и бывших супругов Агаты Муцениеце и Павла Прилучного завершено — вердикт будет вынесен в конце июля. Об этом рассказала адвокат стороны Прилучного Оксана Даниелова корреспонденту 5-tv.ru у здания Головинского суда.

Актеры уже долгое время спорят о том, с кем из родителей останется жить и общий сын Тимофей. В данный момент ребенок находится в семье своего отца.

Как утверждает адвокат Прилучного Оксана Даниелова, актер не желал затягивать этот судебный процесс из-за беременности Муцениеце. Юрист отметила, что именно она подписала заявление о клевете в отношении актрисы. По ее словам, она это сделала ради защиты интересов своего подзащитного.

«Сразу скажу: заявление подписано непосредственно мной, не Павлом. У него довольно вынужденная позиция в данном конкретном случае, поэтому, к сожалению, инициатор и агрессор — непосредственно я», — сказала Даниелова.

Адвокат также добавила, что Муцениеце по-прежнему не пыталась увидеться с сыном. При этом Прилучный никак не препятствует их общению, утверждает юрист. Известно, что общая дочь актеров Мия находится сейчас в гостях у Павла.

Уже почти год Тимофей проживает вместе с Павлом Прилучным и его супругой Зепюр Брутян. Агата Муцениеце настаивает на том, что ее бывший муж намеренно забрал ребенка для того, чтобы не платить алименты. Сам Прилучный не давал никаких подробностей и лишь отмечал, что все заявления его бывшей жены — неправда.

Артисты были женаты с 2011-го по 2020 год. В браке у них родились двое детей. Сейчас между экс-супругами идут судебные разбирательства, связанные с размерами алиментов и определением порядка общения наследников с родителями. Новое дело о клевете связано с обвинениями телеведущей якобы в избиениях во время их супружеской жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Муцениеце и Прилучный до сих пор судятся. Агата Муцениеце готовится стать многодетной матерью. Повлияла ли эта новость на отношения актрисы с бывшим мужем Павлом Прилучным, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».