Канцлер ФРГ больше внимание уделяет Украине, а не внутренним проблемам Германии.

С призывом увеличить расходы на оборону сейчас выступает немецкий канцлер Мерц. Как он сегодня признался, Германия уже не видит вариантов дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

Вот только его тут же раскритиковали, упрекнув в том, что помощь Киеву идет в ущерб народу Германии. Прозвучали даже оскорбления. Так, лидер «Альтернативы для Германии» назвала Мерца «бумажным канцлером» и обвинила в обмане избирателей. Все детали политического раскола в Берлине знает корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Итоги первых двух месяцев Мерца — отчет, который мало кого удивил своей предсказуемой бессодержательностью. Только вышел на трибуну, а из зала уже отчетливо послышалось то, что на русский можно перевести как «бред сивой кобылы».

Стоило канцлеру заговорить о поддержке Украины, как со стороны всей оппозиционной фракции прокатились демонстративные вздохи усталости.

«Наша работа происходит под тенью российской агрессивной войны против Украины, о которой, кстати, вы… Да, интересная у вас реакция!» — отметил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

До конца выступления досидели только самые выносливые. Под конец дебатов зал заметно опустел. Все внимание снова к Украине и подготовке к войне. А дипломатические решения, по словам Мерца, исчерпаны. И за это он получает еще один публичный выговор.

«Вы берете один долг за другим, предпочитая совершать паломничества в Киев. Благополучие нашей страны и наших граждан для вас на последнем месте, господин Мерц», — заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель.

Впереди у нового германского правительсвта — главное испытание: утвердить в Бундестаге бюджет, который уже назван самым конфликтным за последние годы. Что в него точно пришлось заложить — так это растущий долг, рекордные заимствования, миллиарды на оборону и инфраструктуру. Вот только и автобаны теперь строят скорее для танков, чем для машин. И все это, как по заказу, под празднование 70-летия вступления ФРГ в НАТО.

Крупный бизнес в эфире вполне мейнстримовских медиа уже хватается даже не за голову, а сразу за сердце, проверяя свой значительно упавший экономический пульс.

«Мы дружили с Россией 20 лет и вдруг стали врагами. Для меня это непостижимо. Я говорил, что нам не нужно вести войну, и нам не нужно больше и больше оружия», — считает немецкий предприниматель Вольфганг Групп.

Под давлением инфляции, рецессии, драконовских цен на энергию, только в Германии в этом году шесть химических компаний заявили о переезде в другие страны. От актуальных бизнес-предложений, доносящихся из Брюсселя, уж точно бежать хочется.

«Поддержка Украины и достижение расширения на Западные Балканы — это наши самые важные геополитические инвестиции», — заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Глава Еврокомиссии тоже напоминает о своих главных приоритетах.

«Украина и ЕС сейчас держатся вместе, мы будем вместе в будущем», — отмечала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Хотя простые европейцы, поляки и венгры, судя по свежему опросу, уже считают саму Украину угрозой для своих стран.

А немцы за все это уже расплачиваются. Ключевые отрасли: от системообразующего машиностроения, автопрома, до самого главного престижа нации — пивоварения — захлестнули массовые закрытия и масштабные сокращения.

«Германию превратили в экономического карлика с суицидальными наклонностями через эти экоидеологии, через искусственное удорожание энергии, что является настоящей экономической программой самоуничтожения», — считает немецкий политолог Айке Хамер.

На этом фоне барометр партий, входящих в коалицию Мерца — худший за последние полтора года. И рейтинг самой ХДС устремился куда-то вниз, да так, что оппозиционная «Альтернатива для Германии» вот-вот выйдет в отрыв.

В то время как правящая элита под предводительством нового канцлера лучше всего пока удается быть оторванными — только от реального положения дел.