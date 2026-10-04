Российские военные поразили Северный автотранспортный мост в Киеве

Российские военные с помощью беспилотника поразили Северный автотранспортный мост через Днепр в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Сегодня днем в результате удара в городе Киеве поражен Северный автотранспортный мост через реку Днепр, обеспечивающий переброску войск и логистику военных грузов», — говорится в сообщении.

Ранее о взрыве на Северном мосту сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, экстренные службы направились к месту происшествия после попадания в дорожное полотно.

Позже он рассказал о повреждении тепломагистрали. Из-за этого в Деснянском районе Киева временно отключили горячую воду.

Также ранее 5-tv.ru писал о том, что российские военные продолжают усиленно наносить удары по объектам на Украине в ответ на атаки ВСУ по территории России. В пресс-службе Минобороны России заявили, что ответственность за это лежит на главе киевского режима Владимире Зеленском.

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