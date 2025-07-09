Звезда «Игры в кальмара» спел по-русски на южнокорейском шоу

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Актер Хо Сон Тхэ спел песню «Журавли» на южнокорейском шоу

Фото, видео: Кадр из сериала «Игра в кальмара 2021 - 2025г.; 5-tv.ru

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Выяснилось, что актер Хо Сон Тхэ изучал русский язык в университете и даже жил в Москве.

Звезда сериала «Игра в кальмара» удивил поклонников, исполнив знаменитую советскую песню «Журавли». Актер Хо Сон Тхэ, исполнивший в сериале роль гангстера, выступил на популярном южнокорейском музыкальном шоу.

Там выяснилось, что артист изучал русский язык в университете, долгое время работал с россиянами и даже успел пожить в Москве.

Как признался Тхэ, в русский язык он влюбился после того, как в юности посмотрел сериал, одним из саундтреков к которому и была известная композиция Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова.

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