Возобновление полетов: аэропорт Геленджика готовится принимать рейсы

|
Ангелина Халина
Ангелина Халина 20 0

Аэропорт Геленджика готовится принимать внутренние рейсы

Аэропорт Геленджика откроется снова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Воздушная гавань возобновляет работу после продолжительного перерыва.

В Минтрансе России сообщили, что в ближайшие недели аэропорт Геленджика откроется для внутренних перелетов.

С 2022 года он, наряду с 10 другими аэропортами юга страны, оставался закрытым из-за мер безопасности. После того как специалисты Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения подтвердили возможность безопасной эксплуатации, началась подготовка к возобновлению рейсов.

Билеты поступят в продажу после публикации официального извещения. Современный терминал аэропорта был введен в эксплуатацию в 2021 году, благодаря чему его пропускная способность увеличилась вдвое.

До конца 2025 года планируется завершить обновление инфраструктуры. Для примера, в мае прошлого года полеты возобновил аэропорт Элисты, который за первое полугодие текущего года обслужил порядка 29 тысяч пассажиров и обеспечил выполнение 324 рейсов.

В ведомстве отметили, что обеспечение безопасности и удобства пассажиров остается ключевым приоритетом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что потерянный багаж в Пулково теперь можно найти с помощью ИИ. Это новая система поиска багажа, способная определить габариты, а также зафиксировать повреждения.

Нейросеть закодирована не только под фиксацию данных, но и на распознание всех особенностей багажа. Стоит отметить, что система регулярно самообучается.

+25° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
78.17
-0.55 91.97
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:20
«Золотое» такси: ценник на поездку взлетел за год на 70%
18:07
Гимнастка Аверина подтвердила отношения с фигуристом Дмитрием Алиевым
18:04
Возобновление полетов: аэропорт Геленджика готовится принимать рейсы
17:49
Обыски прошли в МХАТ имени Горького в рамках расследования дела о растрате
17:33
Погиб 5-летний мальчик, пострадавший при обстреле пляжа в Курске
17:30
«Ну, дай Бог»: почему прибывший в СК Кехман сомневается, что его отпустят домой

Сейчас читают

Танкеры притягивают мины: кто взрывает суда, имевшие связь с российским нефтегазом
Захарова: поставки западного оружия Киеву идут на убийство детей
В Курске из-за атаки ВСУ по пляжу погибли три человека
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025