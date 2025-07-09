Гендиректор МХАТ имени Горького Кехман прибыл в Следственный комитет РФ

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 50 0

У него прошли обыски по делу о растрате имущества — по делу проходят еще несколько лиц.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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Глава МХАТ и Михайловского театра Владимир Кехман прибыл в Следственный комитет РФ, сообщил корреспондент «Известий». Сейчас Кехман и еще несколько лиц проходят по делу о присвовении и растрате имущества.

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