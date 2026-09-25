«Нет ни интриг, ни зависти»: актер Михаил Горевой о театре Надежды Бабкиной

Актер Горевой: Надежда Бабкина создала театр, в котором нет интриг и зависти

Русский театр отличается от зарубежного, потому что он создан поколениями великих мастеров — режиссеров и артистов. Но и его современный мир отравляет скандалами, провокациями и пошлостью, которая все чаще выносится на большую сцену. Однако среди серой массы все еще выделяются храмы искусства, поддерживаемые истинными энтузиастами.

Таким мнением в интервью 5-tv.ru поделился актер, режиссер и педагог Михаил Горевой на открытии 12-го сезона Московского государственного академического театра (МГАТ) «Русская песня». Начался сезон со спектакля «Тихий Дон», в котором Горевой задействован вместе с основательницей театра Надеждой Бабкиной, а также Марком Богатыревым, Татьяной Арнтгольц, Владимиром Афанасьевым, Наталией Егоровой и другими звездами.

«Мне, опять спасибо большое, свезло, я побывал во многих странах, поработал и везде ходил в театры, потому что я одержим театром, это моя жизнь. Русский театр здорово отличается. Там — по-другому. Здесь он поколениями — Раневскими, Яншиными, Пляттами, Ефремовыми, Юрскими и прочими Абдуловыми и Янковскими — приучен еще распахивать душу», — отметил Горевой.

Зритель, по словам артиста, по-прежнему малообразован, но он приходит на очередной спектакль и распахивает душу — ждет, когда со сцены на него польется свет. Но в нынешнем мире нередко обманывается. Его доверием пользуются «мерзавцы, которые в эту святую душу начинают плевать и прочую мерзость выделять». К великой радости Горевого, этого не происходит в театре Бабкиной.

«Бабкиной удалось создать такой ансамбль! Здесь нет ни интриг, ни зависти, то, чем полон нынешний театр, вот этой дрянью. Здесь люди дышат вместе, поют. Может, потому что они поют так классно? Это настоящий живой театр, поверьте мне, я как никто в этом разбираюсь», — заключил актер.

Ранее в беседе с корреспондентом 5-tv.ru Михаил Горевой порадовался популярности постановки «Тихий Дон» среди молодежи. По его словам, спектакль выполняет главную задачу театра — затрагивает душу. Горевой подчеркнул, что в Москве не так много постановок, способных по-настоящему повлиять на зрителя.

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