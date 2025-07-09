«Уже пора»: Богданова освободили от должности замглавы МИД РФ

Он также занимался обязанностями спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки.

Михаил Богданов достиг пенсионного возраста, поэтому вышел указ президента России Владимира Путина об освобождении его от должностей спецпредставителя главы государства по Ближнему Востоку и странам Африки и заместителя главы Министерства иностранных дел РФ (МИД). Причину дипломат сообщил в беседе с 5-tv.ru.

«Уже пора. Возраст, пенсия», — поделился он.

Михаил Богданов родился в 1952 году в Москве. В столице окончил государственный институт международных отношений МИД СССР. Работал в сфере дипломатии с 1974 года. Побывал на различных должностях. В том числе успел осуществить свою деятельность на постах в центральном аппарате МИД и в посольствах таких стран, как Йемен, Ливан, Сирия.

На должности заместителя министра ведомства пребывал с июня 2011 года, где зоной его ответственности стали государства Африки и Ближнего Востока. Через полгода стал специальным представителем президента РФ по Ближнему Востоку, а через пару лет к обязанностям прибавились и страны Африки.

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