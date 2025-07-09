Невозможно заснять? Как образуются шаровые молнии

Явление считается красивым, но опасным.

Существование шаровых молний ученые под сомнение никогда не ставили, но природа явления крайне загадочна. О главных механизмах образования и движения таких молний в беседе с Life.ru рассказал ведущий научный сотрудник Института обзорных исследований РАН, доцент кафедры физики космоса Натан Эйсмонт.

В современной науке есть некоторые трактовки феномена, но они непростые и требуют пояснений. Эксперт отметил, что условия возникновения шаровых молний ясны — образуются в атмосфере, когда воздух сильно электризуется, что характерно для предгрозового состояния. Также ученый добавил, что молнии происходят из скоплений атмосферных ионов, перемещающихся с воздушными потоками, создавая светящиеся шары.

По словам Эйсмонта, как раз с этим связаны рассказы об опасности и мистичности явления, однако чаще всего истории о шаровых молниях не совсем точно описывают ситуацию.

«По крайней мере, это явление красивое с одной стороны, а с другой стороны — пугающее. Вот эти две составляющие всегда присутствуют, и с этим все согласны», — рассудил собеседник.

Про недавнее видео из Канады, на котором семейная пара засняла необычный яркий и довольно большой шар — очевидцы утверждали, что наблюдали шаровую молнию во время грозы, обрушившейся на Центральную Альберту, физик высказался неоднозначно. Он выразил мнение, что кадры, вероятнее всего, подлинные, но гарантий нет. Он пояснил, что специально заснять шаровую молнию почти невозможно.

«Случай помог, и пожалуйста, теперь все могут смотреть это видео из Канады, задавать себе вопросы: настоящее это или нет», — подытожил Эйсмонт.

Ранее 5-tv.ru писал, что делать при встрече с шаровой молнией.