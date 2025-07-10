В Москве внедряют автоматический контроль шума на стройках

В Москве нарушения режима тишины на стройках теперь будут отслеживать автоматически. На всех площадках обязали устанавливать специальные датчики, которые фиксируют превышение допустимого уровня звука. Это, конечно, в первую очередь касается ночных работ, но следить за ситуацией будут круглосуточно. Как это все должно работать, чтобы мы спали спокойно, узнала корреспондент «Известий» Александра Мостовая.

Стройка на Давыдковской улице Москвы ночью не прекращается. Всего в нескольких метрах — жилые дома. Вместо сновидений у жильцов кошмары наяву. Слушают, как режут арматуру и заливают бетон.

«До трех часов, до четырех часов ночи может быть идти вот это вот безобразие все», — рассказала председатель совета дома Елена Крючкова.

«Когда начинает крутиться кран, у него бывает скрежет прям очень сильный, вот как металл вот трется», — добавила местная жительница Екатерина Агапова.

«Третий этаж, три окна выходят на стройку. Грудной ребенок месячный. Никто не спит. Ни дети, ни родители», — жалуется местная жительница Марина Дикарева.

Заходим на стройплощадку. Видим грязь и мусор, один работник разгуливает без каски. По словам жителей, застройщик не реагирует на жалобы. Не отвечают здесь и на вопросы журналистов.

Москва застраивается с неимоверной скоростью. Десятки площадок в разных районах столицы. Больше двух тысяч жалоб на строительный шум зафиксировано только в прошлом году.

И вот власти Москвы придумали, как отслеживать нарушения. Уровень шума в режиме реального времени будут контролировать специальные комплексы. На Дубининской улице, где возводят новый ЖК (жилой комплекс — Прим. ред.), они уже появились.

«На границе участка устанавливают такие датчики, если в радиусе ста метров находятся жилые дома или социальные объекты. Устройства в круглосуточном режиме контролируют уровень шума. Звук принимает этот микрофон и передает сигнал в систему», — объяснила корреспондент.

Данные поступают в Комитет государственного строительного надзора города Москвы (Мосгосстройнадзор — Прим. Ред.), в единый центр. На интерактивной карте районы и объекты, где работают датчики. Диаграмма показывает, насколько превышен уровень шума.

«Мы и так старались всегда соблюдать эти нормативы. Единственное, сейчас мы можем это оцифровывать и в реальном времени видеть, как живет наша стройка и реально ли мы превышаем какие-то шумы и нарушаем покой жителей», — заявил технический директор компании-застройщика Павел Балин.

Единого «Закона о тишине» на федеральном уровне в России нет, в каждом регионе — свои правила и штрафы. Нормы допустимого шума зависят от конкретного места и времени. Если речь о стройке, максимум днем — это 70 децибел, ночью — 60.

«Мы не хотели бы оказывать сильное воздействие на застройщика, дается время для устранения первопричины этих нарушений, если нет никакой позитивной динамики, подключается Мосгосстройнадзор для административного влияния», — отметил руководитель проектов Мосгосстройнадзора Дмитрий Хохлов.

Проект пилотный и пока работает только в Москве. С начала года подключили 17 объектов. Цель — ужесточить контроль, чтобы вернуть тишину в спальные районы. Но как это повлияет на строительный рынок, не приведет ли к увеличению сроков возведения домов и в конечном итоге росту цен — вопрос открытый. Многое зависит от добросовестности самой строительной компании, говорят эксперты.

«Если она не соблюдает, и сейчас появляется инструмент, который будет это контролировать, я не думаю, что это отразится на цене. Конечно, компании, которые злоупотребляют этим, наверное, воспользуются», — сказал заведующий кафедрой «Технологии и организация строительного производства» МГСУ, заслуженный строитель России Азарий Лапидус.

Также в Москве обещают запустить мобильное приложение, с помощью которого любой человек сможет пожаловаться на шумных соседей и стройки за окном. Датчики шума в столице должны появиться до конца года на всех стройплощадках, расположенных вблизи жилых домов, детских садов, школ. Жители многоэтажки на Давыдковской улице надеются, что застройщика по соседству уже совсем скоро обяжут установить подобные устройства. Но пока засыпать приходится под громкие звуки стройки и свет прожекторов.