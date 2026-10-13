Собянин: новую школу на 800 человек открыли в Дмитровском районе Москвы

Новую школу на 800 человек открыли в Дмитровском районе Москвы. Учебное заведение расположено недалеко от Большого Ангарского пруда и уже приняло первых учеников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

По словам главы города, площадь четырехэтажного здания составляет почти 14 тысяч квадратных метров. В школе оборудовали ИТ-полигон, лабораторно-исследовательские комплексы и медиатеку. Для занятий спортом и творчеством предусмотрены специальные пространства.

Собянин сообщил, что территорию вокруг здания также благоустроили: высадили газоны и кустарники, обустроили кольцевой проезд для пожарной техники. Для маломобильных учеников установили пандусы и уложили противоскользящие покрытия.

С 2011 года в Дмитровском районе появилось пять образовательных объектов. Строительство социальных учреждений в столице ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Дмитровском шоссе в районе дома № 29, корпуса 1 был построен подземный пешеходный переход.

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