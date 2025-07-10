Штормовое предупреждение: рекордное за 70 лет количество осадков выпало в Чите

Синоптики обещают град.

Рекордное количество осадков выпало в Чите всего за несколько часов. Такой непогоды в городе не было 70 лет.

Тротуары под водой, автомобилисты с трудом преодолевают затопленные дороги. В нескольких районах нет света. Действует штормовое предупреждение.

По прогнозу синоптиков, сегодня в городе возможен град. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Отряды спасателей отслеживают уровень воды в реках.