Штормовое предупреждение: рекордное за 70 лет количество осадков выпало в Чите
Рекордное за 70 лет количество осадков выпало в Чите
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько; 5-tv.ru
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Синоптики обещают град.
Рекордное количество осадков выпало в Чите всего за несколько часов. Такой непогоды в городе не было 70 лет.
Тротуары под водой, автомобилисты с трудом преодолевают затопленные дороги. В нескольких районах нет света. Действует штормовое предупреждение.
По прогнозу синоптиков, сегодня в городе возможен град. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Отряды спасателей отслеживают уровень воды в реках.
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