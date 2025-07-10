«Медленно и с расстановкой»: сколько времени нужно тратить на еду

Врач рассказала, какую пищу стоит есть для более долгого насыщения.

Приему пищи нужно уделять минимум 20-30 минут, чтобы не переедать. Об этом рассказала доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Пироговского Университета Ольга Тарасова в беседе с Газета.ру.

Специалист отметила, что такое полноценное потребление пищи должно быть хотя бы один раз в день. По ее словам, лишь спустя 20 минут после начала трапезы начинается выделяться основной гормон, отвечающий за пищеварение — грелин.

«Когда мы едим медленно с расстановкой, мы должны рассчитывать на жидкую и кашеобразную пищу минимум по десять движений в области рта», — говорит эксперт.

Если же вы едите мясо, то количество жевательных движений будет гораздо больше.

Кроме того, важно употреблять разнообразную еду: овощи, белковую пищу и зерновые. Так вы еще долгое время не будете ощущать голод, говорит врач.

«Если наспех перекусить джанкфудом (мусорной едой — Прим ред.), то вскоре вы снова захотите есть, поэтому прием пищи должен быть полноценным и здоровым», — говорит специалист.

Если все-таки время приема пищи ограничено, то можно перекусить овощами фруктами, сухофруктами, кисломолочными продуктами.

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