«Медленно и с расстановкой»: сколько времени нужно тратить на еду

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 27 0

Доцент Тарасова: чтобы не переедать, приему пищи нужно уделять от 20 до 30 минут

Россиянам рассказали, сколько минут нужно тратить на еду

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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Врач рассказала, какую пищу стоит есть для более долгого насыщения.

Приему пищи нужно уделять минимум 20-30 минут, чтобы не переедать. Об этом рассказала доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Пироговского Университета Ольга Тарасова в беседе с Газета.ру.

Специалист отметила, что такое полноценное потребление пищи должно быть хотя бы один раз в день. По ее словам, лишь спустя 20 минут после начала трапезы начинается выделяться основной гормон, отвечающий за пищеварение — грелин.

«Когда мы едим медленно с расстановкой, мы должны рассчитывать на жидкую и кашеобразную пищу минимум по десять движений в области рта», — говорит эксперт.

Если же вы едите мясо, то количество жевательных движений будет гораздо больше.

Кроме того, важно употреблять разнообразную еду: овощи, белковую пищу и зерновые. Так вы еще долгое время не будете ощущать голод, говорит врач.

«Если наспех перекусить джанкфудом (мусорной едой — Прим ред.), то вскоре вы снова захотите есть, поэтому прием пищи должен быть полноценным и здоровым», — говорит специалист.

Если все-таки время приема пищи ограничено, то можно перекусить овощами фруктами, сухофруктами, кисломолочными продуктами.

Ранее 5-tv.ru писал, почему люди срываются во время диеты. Почти 90% худеющих выдерживают максимум шесть недель ограничения в продуктах. По словам специалиста, в этом виноваты пищевые привычки, которые в нас вырабатываются с самого рождения. Ведь чтобы успокоить расстроенного ребенка, его часто угощают чем-то сладким. Со временем это трансформируется в привычку заедать стресс.

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