В семье Макронов разлад? Мнение психиатра о выходке первой леди Франции

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 48 0

Психиатр Шуров: в семье Макронов давно разлад

В семье Макронов разлад: мнение психолога на выходку первой леди Франции

Фото: Reuters/LUDOVIC MARIN

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Брижит демонстративно проигнорировала мужа, когда выходила из самолета.

Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит доминирует в их отношениях, в которых у них давно появился разлад. Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач-психиатр Василий Шуров.

Эксперт посмотрел кадры из Великобритании, когда Брижит демонстративно отвергла протянутую руку мужу. Она спускалась по трапу, а Макрон хотел ей помочь спуститься. Но первая леди предпочла воспользоваться перилами.

«Я думаю, в отношениях доминирует Брижит, и может себе позволить и по лицу заехать, и от руки отказаться», — поделился специалист.

Шуров добавил, что в семье Макрона давно появился разлад. Игнорированием мужа Брижит выражает свое недовольство им.

В конце мая внимание к жизни супругов повысилось из-за пощечины, которая досталась Эммануэлю от Брижит. Во время удара в лицо она произнесла: «Держись подальше, неудачник». Такое мнение выразили специалисты по чтению по губам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент Франции не остался в долгу и ответил своей жене тем же. В Великобритании он дважды отдернул руку, когда Брижит пыталась взяться за нее.

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