«Слезы только от счастья»: давняя мечта дочери Виктории Бони сбылась

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 37 0

Бывший парень Виктории Бони подарил их общей дочери лошадь

Мечта дочери Виктории Бони сбылась

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Долгожданный подарок наследнице подготовил отец — бизнесмен Алекс Смерфит.

Давняя мечта дочери блогера и телеведущей Виктории Бони Анджелины сбылась. Об том, какой сюрприз подготовили родители 13-летней девочки, рассказало издание 7Дней.ru.

Виктория на своей станице в социальных сетях показала реакцию наследницы на новость о покупке для нее собственной лошади. Девочка на столько впечатлилась, что даже расплакалась.

«Анджелина, папа сказал, что у тебя будет лошадь! Зайка моя, ты так хотела этого, поздравляю тебя! Ты что, плачешь? Если слезы, то только от счастья!» — сказала Боня.

Дочь телеведущей уже несколько лет занимается конным спортом и давно мечтала о собственном животном, и вот, наконец, ее желание исполнилось.

Анджелина родилась в 2012 году — это единственный ребенок знаменитости. Отец девочки — бизнесмен из Ирландии Алекс Смерфит. С ним Виктория состояла в отношениях семь лет — с 2010 по 2017 год, но в брак экс-возлюбленные не вступали.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Бони продала ботинки мамы в тайне от нее.

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«Слезы только от счастья»: давняя мечта дочери Виктории Бони сбылась

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