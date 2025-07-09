Торговля оказалась проигрышной.

Дочь телеведущей Виктории Бони без разрешения продала дорогую обувь мамы. Разговор об этом с девушкой звезда сняла на видео и выложила его в соцсети.

Оказалось, что наследница забрала у родительницы ботинки бренда Alexander McQueen. О том, что собирается с ними сделать, девушка не рассказала заранее. В итоге Анджелина продала мамин элемент гардероба всего за 300 евро в онлайн-приложении, хотя средняя стоимость товара дороже в несколько раз.

«Это новые ботинки, которые я купила за 700 долларов. Ты их продала за 300 евро. Это что за выгода такая?» — поинтересовалась у дочки Виктория.

Боня недоумевала от финансовой схемы подростка.

«Анджелина, я покупаю вещь за двое дороже, а ты продаешь ее на сайте за двое дешевле?» — негодовала звезда.

В конце видео девушка извинилась перед мамой. Однако ботинки уже не вернуть.

Ранее, писал 5-tv.ru, Виктория Боня рассказала о шокирующем массаже. Звезда неудачно попробовала избавиться от целлюлита.