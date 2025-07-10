В гостях у «восточных тигров»: как в Малайзии проходит Восточноазиатский саммит

Одновременно в Куала-Лумпуре проводят форум АСЕАН по безопасности.

Урегулирование украинского кризиса стало одной из центральных тем переговоров Москвы и Вашингтона. В Куала-Лумпуре сегодня встретились министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио.

Там проходит большой Восточноазиатский саммит и форум АСЕАН по безопасности. О том, какие ещк вопросы были на повестке, из столицы Малайзии — корреспондент «Известий» Николай Иванов.

На АСЕАН и Россия, и США — гости. Хозяева — государства Азиатско-Тихоокеанского региона. Но именно Куала-Лумпур Москва и Вашингтон выбрали как площадку для переговоров министров.

Такой ажиотаж перед встречей Сергея Лаврова и Марко Рубио. Охранники встают буквально цепью, чтобы не пропустить журналистов внутрь.

Беседа проходит в 306-й комнате, которая закреплена за американцами. Поэтому сначала заходит Рубио, потом Лавров. Журналисты начинают выкрикивать вопросы. Министр отшучивается.

Встреча три на три. Операторам дают снять только протокольную часть. Лавров улыбается. Рубио — опустил руки под стол.

А затем томительное ожидание. Охрана все дальше оттесняет репортеров.

Это первая встреча Лаврова и Рубио с глазу на на глаз. В феврале в Эр-Риярде общались в составе делегаций. Этот диалог продлился ровно час.

«Проведена обстоятельная сверка часов по всему спектру вопросов двусторонней повестки дня и ситуации в мире. Состоялся предметный и откровенный обмен мнениями по урегулированию вокруг Украины, обстановке вокруг Ирана и Сирии, а также ряду других международных проблем. Подтвержден обоюдный настрой на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций, восстановление российско-американского экономического и гуманитарного сотрудничества», — указано на официальном сайте МИД РФ.

После встречи Рубио вышел к журналистам. Нам удалось задать вопрос Госсекретарю США

«Есть ли прогресс в отношениях с Россией?» — спрашивает журналист.

«У нас была продуктивная, конструктивная и откровенная встреча. Я надеюсь, что она приведет к прогрессу. Мы собираемся продолжать делать все, что в наших силах, и участвовать всеми возможными продуктивными способами, чтобы положить конец конфликту», — ответил Рубио.

Почему встреча российского министра и американского госсекретаря прошла именно в Малайзии — не секрет. Запад терять ускользающее влияние в мире не хочет. Американская администрация прямо говорит: интересы Вашингтона лежат на берегу Тихого океана.

«Восточные тигры» совмещают в себе типично азиатские традиции и суперсовременные технологии. Перспективы региона — фантастические. Поэтому за него разворачивается настоящая битва.

Куала-Лумпур принимает сразу две встречи — АСЕАН и Восточноазиатский саммит. А это 18 государств. На которые приходится половина населения Земли и 55% ВВП. Точек соприкосновения у нас с юго-восточной Азией множество. В своем выступлении Сергей Лавров напомнил о давних связях и общей истории.

«Нынешний год проходит под знаком 80-летия Победы, решающий вклад внесла наша страна, создал условия для начала процесса деколонизации, в том числе и в Азии, и последующего формирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе современной архитектуры безопасности и сотрудничества, ядром которой стала ваша ассоциация. 20 лет назад именно здесь, в столице Малайзии, состоялся первый саммит России — АСЕАН», — напомнил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

У Сергея Лаврова, традиционно, очередь из желающих переговорить тет-а-тет. Россию страны Глобального Юга воспринимают как альтернативу западной гегемонии. Вот так гордо несли наш флаг! А это министр иностранных дел Индонезии на ходу объясняет:

«Какие основные пункты сотрудничества России и Индонезии?» — спрашивает журналист.

«Их очень много», — отвечает политик.

Индонезия, кстати, заявила: десятипроцентные пошлины Вашингтона против БРИКС, которыми грозил Трамп, никого не пугают. Китай, конечно же, тоже. Первые двусторонние переговоры Лаврова с главой МИД КНР Ван И.

«В этой комнате пройдут переговоры Сергея Лаврова и Ван И. На столе перед началом — букет из голубых гортензий и желтых гвоздик. В восточной традиции они означают дружбу и оптимизм», — рассказывает корреспондент.

Чтобы привлечь внимание Ван И пришлось долго учить приветствие на китайском. Но он спешил на следующую встречу. Зато всегда сдержанный Ван И улыбнулся. Здесь попытки понять традиции древнейших азиатских культур ценят.