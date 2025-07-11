Эпштейн отправил писателю Вулфу зловещее сообщение за несколько часов до смерти

Автор утверждает, что он был последним, кто получил послание от финансиста.

Финансист Джеффри Эпштейн отправил писателю Майклу Вульфу зловещее послание за несколько часов до того, как его нашли мертвым в его тюремной камере. Об этом автор рассказал сам в подкасте издания The Daily Beast.

Вульф утверждает, что был последним, кто получил сообщение от арестованного Эпштейна до того, как он закончил жизнь самоубийством. По словам автора, весточка дошла до него через одного из адвокатов банкира в пятницу вечером. Тело Эпштейна нашли в субботу утром.

«Он написал мне сообщение за несколько часов до того, как это произошло, и это был просто ответ на мой вопрос, как он себя чувствует. Он ответил: «Все еще здесь», — поделился писатель.

Автор считает, что смерть Эпштейна могла быть убийством. По некоторым теориям, которые строили вокруг его гибели, следует, что кто-то из влиятельных клиентов Джеффри мог желать его ликвидации.

Вульф общался с Эпштейном из-за работы над книгой про президента США Дональда Трампа. Однако, когда преступник попросил написать его биографию, писатель отказался.

Джеффри Эпштейн был американским инвестиционным банкиром. Его обвинили в организации проституции, в том числе и с вовлечением в нее несовершеннолетних. Он так и не признал свою вину. После его смерти Министерство юстиций Штатов, чтобы опровергнуть слухи, опубликовало видеозапись с камер наблюдения. Она длилась около 11 часов, и на ней было отчетливо видно, что никого кроме финансиста в тот день в тюремной камере не было.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что власти США заявили об отсутствии «списка клиентов» Эпштейна.