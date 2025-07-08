Власти США заявили об отсутствии «списка клиентов» Эпштейна

Неожиданный поворот в деле Джеффри Эпштейна, американского экономиста, который, как предполагается, организовывал секс-туры с несовершеннолетними девочками для влиятельных политиков, чиновников и бизнесменов.

Минюст США и ФБР опубликовали 11-часовую запись наблюдения из тюрьмы, где умер Эпштейн. На кадрах видно, что к камере никто не подходит, и, по мнению следственной группы, это доказывает, что заключенный скончался сам. Хотя некоторые отмечают, что на длинном видео вырезана минута.

По заявлению властей, так называемого списка Эпштейна, где указаны всего его клиенты, и который мог похоронить карьеры многих, вроде как тоже не существует. И это, надо признать, очень странное совпадение. Не успел предприниматель Илон Маск проговориться о том, что в списке Эпштейна может быть фамилия президента США Дональда Трампа, как дело уже готовы закрывать и сдавать в архив. Убийства якобы не было, компромата не существует.