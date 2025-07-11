В Госдуму внесли законопроект об увеличении штрафов за ненадлежащее содержание животных

Штрафы за ненадлежащее содержание домашних животных могут увеличить - с трех до 50 тысяч рублей.

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Повышенные санкции предусмотрены и в том случае, если питомец причинит вред здоровью окружающих. Хозяину придется заплатить до ста тысяч рублей.

Законопроект разработали на фоне участившихся нападений собак. Только за последние шесть лет зарегистрировано 670 тысяч подобных случаев.