Для людей и лошадей: какие праздники отмечают 11 июля в России и мире

Пятница, 11 июля, ознаменована важными международными датами, среди которых Всемирный день народонаселения, шоколада и подбадривания одиноких. Об этом рассказывает URA.RU.

Всемирный день лошади

Согласно решению Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), 11 июля отмечается Всемирный день лошади. Инициатором праздника выступила Монголия, а поддержали это еще 169 стран.

Всего в мире насчитывается около 57 миллионов лошадей, которые играют важную роль в экономике и социальной жизни многих стран. Этих животных используют в разных аспектах человеческой жизни: от спорта до туризма. Цель праздника — обмен опытом и координация усилий по защите лошадей.

Всемирный день народонаселения

Генеральная Ассамблея ООН 35 лет назад — в 1990 году — учредила Всемирный день народонаселения. Эта дата была выбрана неслучайно: 11 июля 1987-го численность населения Земли достигла пяти миллиардов человек.

Демографическая ситуация в мире развивается стремительно. Так, с 1950-го по 2020-й население Земли выросло в три раза. А 2022 году этот показатель превысил отметку в восемь миллиардов человек.

Цель праздника — привлечь внимание к демографическим проблемам и поиску их решений.

Всемирный день шоколада

Также 11 июля отмечается Всемирный день шоколада. Инициатор этого праздника — Франция. Идея его проведения возникла в далеком 1995 году.

В этот день во многих странах проходят тематические фестивали, мастер-классы и выставки. Людям рассказывают о том, где и как появился шоколад. Также в рамках праздника кондитерские фабрики устраивают дегустации и экскурсии. Подобные мероприятия проходят в Москве и Санкт-Петербурге.

День подбадривания одиноких

Цель праздника — поддержать тех, кто чувствует себя одиноким, а также напомнить о важности человеческого общения и взаимопомощи. В этот день особенно важно проявить внимание к пожилым людям или тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Интересно, что каждый может внести свой вклад в борьбу с одиночеством: достаточно просто улыбнуться прохожему.

Православный праздник 11 июля

В этот день православная церковь отмечает день памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских — основателей одного из самых почитаемых монастырей Русского Севера. Они были греческими монахами, пришедшими на Валаам в X веке, основавшими первую христианскую обитель на берегах Ладожского озера, где в то время проживали языческие племена. Сергий и Герман обращали в православие язычников личным примером любви и благочестивой жизни.

Что можно и что нельзя делать 11 июля

В былые времена 11 июля хозяйки готовили особые отвары и настои, которые помогали восстановить силы и укрепить здоровье. Особой популярностью пользовался отвар из листьев крапивы — он не только укреплял волосы, но и придавал им блеск, а также эффективно боролся с перхотью.

В этот день крестьяне выкапывали первый картофель. Они давали первую оценку осеннему урожаю. Особое значение наши предки придавали пищевым отходам — их запрещалось выбрасывать, чтобы не накликать нищету.

В старину 11 июля верующие соблюдали ряд правил, чтобы защитить себя от несчастий. Например, в этот день запрещалось стричь детей до года. Это якобы могло стать причиной задержки речи и привести к болезням.

Кроме того, существовали строгие запреты, касающиеся финансов: нельзя было брать или давай взаймы. А супругам 11 июля следовало избегать конфликтов с близкими. Еще запрещалось оставаться в полном одиночестве и спать днем.