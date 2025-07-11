Ранее канцлер Германии заявил: дипломатические средства по решению конфликта на Украине исчерпаны.

Крупнейшие мировые издания сейчас обсуждают кадры, которые пришли их Малайзии с Восточноазиатского саммита. В кулуарах форума глава нашего МИД Сергей Лавров еще раз встретился с американским госсекретарем Марко Рубио. Что именно обсуждали представители России и США — неизвестно. Но судя по всему, общение прошло в позитивном ключе.

Некоторые детали очередного раунда переговоров министр иностранных дел рассказал на встрече с журналистами. Какие документы он передал своему американскому коллеге — знает корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Пресс-конференция Сергея Лаврова — это не только подведение итогов переговоров по линии АСЕАН. Но и расстановка акцентов, как прошла встреча с госсекретарем Рубио. Первая в таком формате.

Диалог между Россией и США, прерванный прежней администрацией Белого дома, имеет принципиальное значение для всего мира, это понимаем мы, это понимает Вашингтон.

«Хочу ответить словами Дональда Трампа — „так я вам и скажу“. Ждите больших сюрпризов, он сказал. Да, мы обсуждали Украину, мы подтвердили ту позицию, которую президент Путин излагал, в том числе, в очередной раз, в разговоре третьего июля с президентом Трампов», — отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Больше о переговорах — ни слова. Как журналисты ни старались. Кстати, в кулуарах на Восточноазиатском саммите Лавров снова переговорил на ногах с Марко Рубио. Второй раз за сутки. К нашему министру госсекретарь подошел сам. Оба улыбались.

У Запада — специфическое понимание геополитики. Что-то не нравится — в ход идут санкции. Вот и сейчас Трамп обложил дополнительными пошлинами полтора десятка стран. Включая те, которые входят в АСЕАН. Более того, не брезгуют и вооруженным давлением. В регион фактически заходит НАТО.

«Концепция, которую продвигают НАТОвцы, она исходит из того, что НАТО будет диктовать всем, как им себя вести. Нужен ли АСЕАН. Формально — да, все западные страны участвовали сегодня в заседании Восточноазиатского саммита, в региональном форуме по безопасности. Но, произнося красивые слова, параллельно создаются тройки, четверки, квартеты, АУКУС — США-Британия», — сказал Лавров.

Европа вообще оказалась неспособной к дипломатии. Канцлер Германии Мерц заявил: дипломатические средства по решению конфликта на Украине исчерпаны.

«Что касается господина Мерца, он не раз говорил забавные вещи, в том числе заявил, что его главная цель — вновь сделать Германию ведущей военной державой Европы. На слове „вновь“ он даже не поперхнулся. Он говорил также вещи о том, что „пусть Израиль работает в Иране, он делает за нас грязную работу“. Это тоже цитата из хозяев концентрационных лагерей», — добавил глава МИД РФ.

Агрессия против России характерна не только для Германии.

«Последние высказывания, действия и Берлина, и Парижа, и Лондона говорят о том, что нынешний класс политиков, который пришел к власти в этих и в ряде других стран, забыл уроки истории. И пытается, по большому счету, вновь поднять Европу для войны. Не гибридной уже, а для войны против России», — заключил Лавров.

Неудивительно, что именно эти европейские политики потакают нацистскому режиму.

«Я вчера Марко Рубио передал небольшую выжимку из цитат Зеленского, Шмыгаля, Ермака, Подоляка. Где напрямую говорится о необходимости „уничтожать русню“», — заключил Лавров.

Министр уточнил: выжимка нацистских высказываний для Рубио была составлена на английском.

Неудивительно, что Россия сейчас привлекает все больше стран Глобального Юга. Где все всё прекрасно видят. В отличие от Запада, Москва предлагает понятные вещи: честное сотрудничество на равных.