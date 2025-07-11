Ведущие вузы России переходят на новую систему высшего образования

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 39 0

В РФ в 2027-2028 учебном году массово запустят новую систему высшего образования

Ведущие вузы России переходят на новую систему высшего образования

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Об этом сообщило Минобрнауки.

Ведущие вузы России начнут переход на новую систему высшего образования в 2026-2027 учебном году. Об этом сообщило Минобрнауки.

При этом массовый запуск новой системы высшего образования планируется в 2027-2028 учебном году.

«2026-2027 учебный год — ведущие вузы начнут переход; 2027-2028 учебный год — массовый запуск по всей стране», — говорится в сообщении.

Работа обновленной системы высшего образования в России ведется с мая 2022 года. Тогда Минобрнауки сообщило об отказе от Болонской системы.

Было предложено заменить бакалавриат и магистратуру на базовое высшее и специализированное высшее образование с последующей аспирантурой.

В мае 2023 года запустили пилотный проект по переходу на новую систему, в котором участвовали МАИ, НИТУ МИСИС, МПГУ, Балтийский федеральный университет, Петербургский горный университет и Томский госуниверситет.

В рамках этого пилотного проекта студенты получают базовое высшее образование, специализированное высшее образование по программам магистратуры и профессиональное высшее образование по программам аспирантуры. Таким образом, исключается понятие «бакалавр».

Ранее 5-tv.ru писал, что в РФ набирают популярность технические специальности. Также все больше выпускников выбирают колледжи.

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