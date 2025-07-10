Физики победили лириков: в РФ набирают популярность технические специальности

Также все больше выпускников выбирают колледжи.

Все больше российских школьников хотят продолжить обучение в колледжах. Количество поданных заявлений на поступление увеличилось в разы. На некоторые специальности конкурс по 40 человек на место.

Об этом Владимиру Путину доложил министр просвещения Сергей Кравцов. Президент потребовал отчет о внедрении новой модели высшего образования. Пока это пилотный проект, который тестируют лишь в некоторых вузах. На совещании речь зашла и об увеличении бюджетных мест для участников СВО и их детей. Какие еще темы поднимались — знает корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Когда ЕГЭ позади, а вступительная компания в разгаре, можно подвести первые итоги, проанализировать, что уже сделано и куда идти дальше. На совещании с Владимиром Путиным — профильные министры и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Сейчас начался другой этап, уже поступление в специальные учебные заведения. Преподаватели школ в отпуска уходят, но, тем не менее, жизнь продолжается. Подготовка уже к следующему сезону. Уже материально-техническая подготовка», — отметил президент РФ Владимир Путин.

Образование — теперь это национальный проект, в рамках которого уже отремонтировали и переоснастили пять с половиной тысяч школ, построили еще почти полторы тысячи новых.

«Помимо инфраструктуры, конечно, крайне важно уделить внимание нашим учителям, потому что есть регионы, в которых зарплаты отстают от тех, которые вы нам указываете, и мы над этим работаем. При этом удалось выполнить ваше поручение — войти в десятку стран по качеству образования», — рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Итоги вступительной кампании 2025-го подводить пока рано, но 2024-й показал, что физики теперь в большем почете, чем лирики. Самые популярные факультеты — те, где учат на инженеров, айтишников, специалистов по информационной безопасности и врачей.

«В этом году на десять процентов выпускников школ выбрали больше физику. Это на 9000 больше, чем в прошлом году. Мы видим, что переломили тенденцию, когда шли на гуманитарные специальности», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Все больше учебных заведений сейчас переходят на новую систему образования.

«Новизна состоит в том, что полностью переработана программа — прежде всего, инженерно-технического профиля. Усилили фундаментальную составляющую. Второе — увеличили практикоориентированность и сам объем практики в том числе», — добавил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Важно развивать не только высшее, но и среднее специальное образование. Программа «Профессионалитет», модернизация колледжей — и вот первые приятные итоги.

«У нас на сегодня на 200 тысяч заявлений больше чем в прошлом году. Ребята идут на рабочие специальности, на ряд специальностей — 40 человек на место. И колледжи активно включились в реализацию оборонно-промышленного заказа. Помогают нашим оборонным предприятиям, для фронта, для нашей победы», — продолжил Кравцов.

На совещании сообщают: государство увеличивает количество квот в колледжах и вузах для участников СВО и их детей — и это тоже важная победа в системе российского образования.