Инцидент произошел во время встречи с малым и средним бизнесом.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц уронил кусок торта с изображением его родной земли. Об это пишет издание Bild.

Падение куска торта произошло во время летней вечеринки парламентской группы ХДС по вопросам малого и среднего бизнеса. В качестве угощения на мероприятие подали огромный торт с изображением очертаний ФРГ.

Фото: www.globallookpress.com/JÃ¶rg Carstensen

Канцлер Германии отрезал кусок торта от своего родного избирательного округа Зауэрланд. Инцидент произошел после того, как Мерц уронил вилку. На кадрах видно, как у него дернулась рука, из-за чего опрокинулась и тарелка со сладостью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Мерца «яростным апологетом» конфронтации с Россией. Песков подчеркнул, что Москва это понимает и учитывает при планировании дальнейших действий.