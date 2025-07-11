Символично: канцлер ФРГ Мерц уронил кусок торта с изображением Германии

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 71 0

Канцлер ФРГ Мерц уронил кусок торта с изображением Германии

Мерц роняет ФРГ: у канцлера из рук выпал кусок торта

Фото: Reuters/Annegret Hilse

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Инцидент произошел во время встречи с малым и средним бизнесом.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц уронил кусок торта с изображением его родной земли. Об это пишет издание Bild.

Падение куска торта произошло во время летней вечеринки парламентской группы ХДС по вопросам малого и среднего бизнеса. В качестве угощения на мероприятие подали огромный торт с изображением очертаний ФРГ.

Фото: www.globallookpress.com/JÃ¶rg Carstensen

Канцлер Германии отрезал кусок торта от своего родного избирательного округа Зауэрланд. Инцидент произошел после того, как Мерц уронил вилку. На кадрах видно, как у него дернулась рука, из-за чего опрокинулась и тарелка со сладостью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Мерца «яростным апологетом» конфронтации с Россией. Песков подчеркнул, что Москва это понимает и учитывает при планировании дальнейших действий.

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