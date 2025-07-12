В Венгрии почтили память насильно призванного ВСУ и убитого гражданина страны

Инициатором выступил венгерский телеведущий и публицист Жолт Байер.

В Венгрии перед украинским посольством состоялся митинг в память о погибшем гражданине страны Йожефе Себестьене, которого вынужденно призвали в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Инициатором мероприятия выступил венгерский телеведущий и публицист Жолт Байер. Об этом сообщила газета Bors.

«Жолт Байер (венгерский журналист. — Прим. Ред.) вызвал людей в посольство Украины в пятницу вечером <…>, чтобы почтить память Йожефа Себестьена, который был подвергнут принудительному призыву в армию украинскими солдатами, а затем избит так жестоко, что умер три недели спустя», — отмечается в публикации.

После минуты молчания несколько венгерских журналистов, среди которых был и главный редактор газеты Pesti Srácok, заявили, что венгерский народ не имеет никакого отношения к конфликту между Россией и Украиной. По их словам, депутат Европарламента и главный оппонент Виктора Орбана Петер Мадьяр «не вспоминал о трагедии целый день».

Жолт Байер подчеркнул, что в Европейском союзе Венгрию считают «диктатурой», поэтому ей нет места в организации.

В конце мероприятия собравшиеся исполнили гимн, а затем установили фонари и зажгли свечи перед зданием посольства в память о погибшем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент Украины Владимир Зеленский пытается заставить Венгрию отказаться от российских энергоресурсов.