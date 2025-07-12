В Венгрии почтили память насильно призванного ВСУ и убитого гражданина страны

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 34 0

У посольства Украины в Венгрии прошел митинг в память об убитом в ВСУ

В Венгрии почтили память насильно призванного ВСУ и убитого гражданина страны

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Инициатором выступил венгерский телеведущий и публицист Жолт Байер.

В Венгрии перед украинским посольством состоялся митинг в память о погибшем гражданине страны Йожефе Себестьене, которого вынужденно призвали в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Инициатором мероприятия выступил венгерский телеведущий и публицист Жолт Байер. Об этом сообщила газета Bors.

«Жолт Байер (венгерский журналист. — Прим. Ред.) вызвал людей в посольство Украины в пятницу вечером <…>, чтобы почтить память Йожефа Себестьена, который был подвергнут принудительному призыву в армию украинскими солдатами, а затем избит так жестоко, что умер три недели спустя», — отмечается в публикации.

После минуты молчания несколько венгерских журналистов, среди которых был и главный редактор газеты Pesti Srácok, заявили, что венгерский народ не имеет никакого отношения к конфликту между Россией и Украиной. По их словам, депутат Европарламента и главный оппонент Виктора Орбана Петер Мадьяр «не вспоминал о трагедии целый день».

Жолт Байер подчеркнул, что в Европейском союзе Венгрию считают «диктатурой», поэтому ей нет места в организации.

В конце мероприятия собравшиеся исполнили гимн, а затем установили фонари и зажгли свечи перед зданием посольства в память о погибшем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент Украины Владимир Зеленский пытается заставить Венгрию отказаться от российских энергоресурсов.

+26° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
77.89
-0.01 91.12
-0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:21
На территории поместья Джорджа Клуни во Франции произошел пожар
2:00
«Я выбираю жизнь»: Седокова прокомментировала смерть бывшего супруга
1:40
В Венгрии почтили память насильно призванного ВСУ и убитого гражданина страны
1:20
На 97-м году жизни скончался бывший ректор РАНХиГС Вадим Медведев
0:58
Полиция задержала водителя, въехавшего в толпу пешеходов в Москве
0:38
На концерте Наташи Четверио в Екатеринбурге прошли задержания

Сейчас читают

Танкеры притягивают мины: кто взрывает суда, имевшие связь с российским нефтегазом
Захарова: поставки западного оружия Киеву идут на убийство детей
В Курске из-за атаки ВСУ по пляжу погибли три человека
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025