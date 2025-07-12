Словакия планирует прийти к соглашению с ЕК о поставках энергоресурсов из РФ

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 37 0

Словакия планирует прийти к соглашению с ЕК о поставках газа из РФ 

Словакия надеется договориться с ЕК о поставках газа из РФ на следующей неделе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Премьер-министр республики Фицо хочет все решить до 15 июля.

Власти Словакии хотят достичь соглашения с Европейской комиссией (ЕК) об импорте газа из России. Ответ от органа исполнительной власти правительство ожидает на следующей неделе. Об этом рассказал словацкий премьер-министр Роберт Фицо в ходе пресс-конференции. Трансляцию показывало ИА TASR.

По его словам, такое разрешение поможет исключить риск отрицательных последствий от запрета на поставку российских энергоресурсов в страны Европейского союза (ЕС) с 1 января 2028 года.

«В разговоре с премьер-министром Польши я сообщил, что до вторника (14 июля. — Прим. ред.) мы хотим достичь соглашения. Мы хотим найти какое-то решение», — поделился Фицо.

Как отметил премьер-министр, Словакия не станет вводить новые санкции против России из-за расхождения с ЕК в вопросах энергетической сферы. Фицо 10 июля сообщил, что представитель страны в Брюсселе получил задачу не голосовать за принятие 18-го пакета санкций, если не будут устранены проблемы с ценами на газ и не будет удовлетворен запрос на компенсацию ущерба из-за прекращения импорта российского энергоресурса с 1 января 2028 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Фицо объяснил отказ Словакии поддержать новые санкции против РФ.

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