«Испытание независимостью»: Фицо объяснил отказ Словакии поддержать новые санкции против РФ

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 40 0

Фицо: Словакия не поддерживает санкции Евросоюза против России

Фицо назвал причины отказа Словакии от поддержки новых санкций Евросоюза против

Фото: www.globallookpress.com/Tomas Tkacik

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Договориться об очередных антироссийских мерах не смогли на саммите ЕС в Брюсселе в конце июня.

Словакия не поддерживает санкции Евросоюза против России. Об этом премьер-министр республики Роберт Фицо заявил в ходе торжественных мероприятий, посвященных Дню святых Кирилла и Мефодия.

Политик уверен, что новые меры могут поставить под угрозу поставки газа из РФ, а это негативно скажется на его стране. Поэтому, исходя из соблюдения собственных национальных интересов, он не намерен поддерживать новые санкции Евросоюза. При этом Роберто Фицо подчеркнул, что отказ поддержать очередной пакет санкций против России — настоящее испытание на прочность.

«Мы проходим испытание независимостью и защитой наших национальных интересов в то время, когда отказываемся поддержать очередной пакет санкций против России до тех пор, пока не получим ответы на вопросы, кто и как нас будет защищать и компенсировать ущерб, который будут нанесен Словакии», — сказал премьер-министр страны.

Еврокомиссия предложила полностью отказаться от российского газа с 1 января 2028 года. Подобное решение Фицо назвал «идеологическим» и отметил, что оно затрагивает «народную гордость» Словакии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Словакия в очередной раз заблокировала принятие 18-го пакета санкций против России.

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