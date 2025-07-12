Шеф-повара Константина Ивлева внесли в базу «Миротворец»*

Причиной стало посещение территории Крыма.

Самого именитого шеф-повара России и ведущего кулинарных передач Константина Ивлева занесли в базу украинского экстремистского портала «Миротворец»*.

Причиной для «угрозы национальной безопасности Украины» стало посещение Крыма. Личные данные Ивлева были занесены еще четыре года назад, в 2021 году.

В базе вместе с шеф-поваром соседствуют не только политики, журналисты, но и медийные личности, культурные деятели и спортсмены. Хотя, казалось бы, спорт должен быть вне политики. Но, видимо, кулинария и соревнования могут навредить Незалежной.

Но не только за посещение полуострова и новых территорий России можно впасть в немилость. В «черном реестре» числится хоккеист Александр Овечкин. По мнению борцов с национальными угрозами, спортсмен выступал в турнирах якобы для того, чтобы «отбелить репутацию России и оправдать агрессию против Украины для мировой общественности».

* — экстремистский ресурс, заблокирован в России

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актриса Светлана Ходченкова внесена в базу «Миротворец». Причина у нее такая же как у Ивлева.