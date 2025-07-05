Съездила в Крым. Светлана Ходченкова внесена в базу «Миротворец»

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 24 0

Актриса Светлана Ходченкова внесена в базу «Миротворец»

Съездила в Крым. Светлана Ходченкова внесена в базу «Миротворец»

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Актриса якобы вела незаконную коммерческую деятельность на полуострове.

Российская актриса и кинопродюсер Светлана Ходченкова внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец». Это следует из данных самого портала.

Ресурс утверждает, что Ходченкова якобы сознательно нарушала границы Украины с целью попасть в Крым. Также она вела на территории полуострова незаконную коммерческую деятельность.

Актриса известна своими ролями в самых разных фильмах. В том числе на ее счету и романтическая комедия «Любовь в большом городе», в которой она сыграла вместе с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. Также они вместе снялись в ремейке картины Эльдара Рязанова «Служебный роман. Наше время».

Ранее в базу данных украинского сайта внесли певицу Ани Лорак и футболиста Владимира Быстрова.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году по инициативе тогдашнего внештатного советника министра внутренних дел Украины. Портал является публичным реестром личных данных журналистов, артистов, политиков и других медийных лиц из разных стран, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины. Среди российских деятелей культуры на сайте можно найти Сергея Безрукова, Леонида Якубовича, Юрия Куклачева и Сергея Шнурова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что фигура Светланы Ходченковой поразила фанатов.

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