«Замечательная пара»: Шаляпин выступил в защиту союза Бородиной и Сердюкова

Певец призвал прекратить «троллинг» молодоженов.

Телеведущая Ксения Бородина счастлива со своим мужем Николаем Сердюковым, поэтому за них стоит порадоваться, а не делать из них повод для насмешек. Такое мнение высказал певец Прохор Шаляпин в беседе со Starhit.ru.

«Самое главное, что Ксения счастлива. Я не понимаю, почему так троллят их пару? Вообще не понимаю. А что? Нормально живут люди. Вместо того, чтобы порадоваться за замечательную пару, в них летит хейт. И вообще, мне нравится Ксения. Она работящая», — высказался певец.

Несмотря на защиту Прохора вряд ли поезд с остротами больше не будет проезжаться по мезальянсу Бородиной и Сердюкова. Причины для шуток и сомнений в искренности мужа телеведущей, к сожалению, появляются часто. Коллеги Ксении уже ни раз высказывались о сомнительном поведении Сердюкова.

Телеведущая Дана Борисова делилась впечатлениями от встречи с Николаем на шоу «Сокровища императора». Она отмечала его грубость в отношении не только своей возлюбленной, но и к другим участникам, и к сотрудникам съемочной команды.

Сам Сердюков отличился на собственной свадьбе, которая состоялась 23 июня. На фотографиях и видео с торжества пользователи заметили, как Николай любовно прижимается к девушкам-гостям, но не к собственной жене.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бородина плакала перед свадьбой.