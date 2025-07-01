Страшное разочарование: почему Бородина плакала перед свадьбой

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 66 0

Телеведущая Бородина плакала перед свадьбой из-за обещанного синоптиками дождя

Страшное разочарование: почему Ксения Бородина ревела навзрыд перед свадьбой

Фото: Наумов Роман/ТАСС

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Почему звезда «Дома-2» так нервничала перед третьим бракосочетанием? Что натворил ее жених?

Экс-ведущая «Дома-2» Ксения Бородина снова замужем. 23 июня состоялась ее свадьба с блогером Николаем Сердюковым, это третий брак телезвезды. Подготовке к торжеству она отдала все силы, но в процессе столкнулась с большой проблемой. Но нет, не в женихе разочаровалась невеста, а в синоптиках. Она увидела прогноз погоды и не смогла сдержать слез.

Как сообщается в материале 7Дней.ru, Бородина начала готовиться к свадьбе за несколько месяцев. За считанные недели до важного дня она узнала, что на ее роскошное белое платье может пролиться сильный дождь.

«Как же в этом году не повезло с погодой! Мы и так живем восемь месяцев в зиме, еще и лето такое… Спасибо, что 23 числа был единственный солнечный яркий день, и мы смогли насладиться праздником. Остальные свадьбы все в дожде. Очень обидно. Я прогноз за месяц смотрела и ревела, потому что показывало дождь», — призналась Бородина.

Несмотря на смутные перспективы, пышное бракосочетание прошло без сучка, без задоринки. В ЗАГС супруги сходили заблаговременно, а на вилле в Подмосковье провели красивую церемонию.

Гостей развлекали Zivert, дуэт Artik & Asti и Akmal’, а ведущим праздника стал комик Илья Соболев. Под венец Бородину вел муж ее подруги Ольги Орловой, а первый танец молодые исполнили под песню Владимира Преснякова-младшего.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему поклонники подозревают, что Ксения Бородина сама себе купила обручальное кольцо.

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Страшное разочарование: почему Бородина плакала перед свадьбой

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