«Выглядит смешно»: Юлия Меньшова о роскошной жизни и попытках молодиться

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 42 0

Юлия Меньшова: попытки молодиться выглядят смешно

Юлия Меньшова высказалась о люксе и женщинах, боящихся стареть

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Актриса ценит свое время, поэтому иногда ездит на съемки в метро.

Люксовая жизнь ограничивает свободу, а попытки молодиться порой выглядят смешно. Таким мнением поделилась актриса Юлия Меньшова в интервью с блогером Алексо Надиряном.

По словам артистки, усилия приуменьшать возраст могут говорить о низкой самооценке и не любви к себе.

«Роскошно выглядеть — это принимается и вообще класс, замечательно. Я и сама стремлюсь хорошо выглядеть. Но если начинается конкуренция, и ты пытаешься быть моложе, чем есть на самом деле, мне кажется, это всегда выглядит смешным и говорит о твоей уязвимой самооценке, твоем непринятии себя», — поделилась она.

Меньшова считает, что в 20 продавать сексуальность еще может быть приемлемо. Но, когда ты становишься старше, стоит делать акцент на чем-то другом.

Также Юлия не поддерживает ценности роскошной жизни. Она уточнила, что придерживаться «люксового» образа ей трудно, так как он имеет определенные рамки и запреты. Как призналась актриса, даже светские мероприятия порой вызывают у нее ступор. В большой толпе она не умеет поддерживать общее веселье. Гораздо комфортнее для Юлии провести время с человеком наедине для поддержания более душевного диалога.

Меньшовой действительно нравится более простая жизнь. Она ценит свое время, поэтому порой спускается в столичный метрополитен и добирается до съемок на подземном поезде. Юлия уточнила, что ее там не узнают, так как пассажиры в основном заняты делами в смартфонах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Татьяна Брухунова рассказала о способах продления молодости. 

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