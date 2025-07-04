«Вибрирует нежно»: Брухунова рассказала, как продлевает молодость

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 10 0

Брухунова показала вибрирующий аппарат для продления молодости

Фото, видео: Instagram*/bruhunova; 5-tv.ru

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При демонстрации метода жена Петросяна прокомментировала, что это зрелище не для слабонервных.

Жена народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова вновь вышла с интересными заявлениями. В личном блоге она раскрыла секрет молодости — оставаться свежей и сияющей ей помогают мягкие вибрации. Татьяна даже продемонстрировала то, как такие манипуляции способны сохранить красоту.

«Слышите? Вибрирует красавчик. Это один из моих любимых режимов. <…> Особенно здорово, если удастся нанести сыворотку на водной основе и методично водить (аппаратом по лицу. — Прим. ред.) Я вас пугать своим видом не стану, потому что зрелище, как вы понимаете, не для слабонервных. <…> Вибрирует достаточно нежно», — поделилась Брухунова с подписчиками.

Татьяна в ванной комнате показала вибрирующий косметологический аппарат и рассказала о том, как он помогает регенерировать кожу и выводить токсины из организма.

Брухунова является пятой супругой Евгения Вагановича. Ради молодой жены юморист расстался с заслуженной артисткой РФ Еленой Степаненко, с которой состоял в браке более 30 лет.

Татьяну уже успела осудить общественность за то, что она пристыдила девушек за «паленые» сумки. Ранее 5-tv.ru писал о том, что звездный юрист Екатерина Гордон выразила негодование на этот счет. Она отметила, что Брухунова не имеет права указывать другим людям.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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