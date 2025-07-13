Хищник стал добычей: кому перешел дорогу застреленный в Киеве полковник СБУ

Известно, что Иван Воронич организовывал направленные против РФ операции.

В Киеве от рук неустановленного киллера погиб, как сообщают в украинских СМИ, полковник СБУ Иван Воронич. Кадры с камеры наблюдения быстро попали в сеть. Нападавший поджидал жертву и использовал пистолет с глушителем.

Про погибшего известно не так много: в СБУ с середины 1990-х, с 2014 года возглавлял спецподразделение, которое вело охоту на лидеров Донбасса. В частности, как пишет про Воронича аж The New York Times, он мог быть причастен к убийству Арсена Павлова с позывным «Моторола» в Донецке.

Предполагается, что и сейчас полковник Воронич занимался примерно тем же, то есть организовывал убийства и диверсии уже на территории России.

Вполне может быть, что его гибель — отголосок каких-то внутренних разборок на Украине или любовных драм. Страна наводнена оружием и отчаянными людьми, которые умеют стрелять. Если эта ликвидация — результат работы наших спецслужб, что ж, отличная операция.

В любом случае — одним опасным врагом у нас стало меньше. Ведь чем хуже дела на фронте у Киева, тем чаще он будет прибегать к терактам и диверсиям. Вербуя для их проведения наиболее доверчивых и психически неустойчивых.

На этой неделе ФСБ ежедневно отчитывалась о нейтрализации агентов украинских спецслужб в российских регионах.

Понедельник. В Хабаровском крае задержана девушка, которая подожгла два релейных шкафа на железной дороге по указанию куратора. Ей всего 19. За преступление ей грозит наказание от десяти до 20 лет. Прощай, молодость.

Вторник. Саратовская область, агент украинских спецслужб попытался извлечь из тайника бомбу для подрыва железнодорожного моста. Оказал сопротивление, был ликвидирован.

Среда. В Удмуртии, Краснодарском крае и Оренбургской области задержаны пятеро пособников украинских боевиков, которые также планировали на объектах транспорта и сотовой связи диверсии. Среди них есть и несовершеннолетний. Обвинение по статье «Теракт».

Четверг. И снова целая серия операций: в Мелитополе задержали двух шпионов, в Краснодарском крае снова поджигателей, в Крыму — подрывника. У последнего нашли целый арсенал материалов и вооружений. Долго готовился, планировал теракт ко Дню России, но не успел собрать бомбу.

Пятница. Брянская область, задержаны двое, им через границу дронами было доставлено оружие, необходимые материалы и детали для изготовления управляемых бомб. Готовили удары по объектам Минобороны. Обвинения по статье «Госизмена», потенциальный приговор — вплоть до пожизненного. Вот так. Хотели легких денег. Не идейные.

Собственно, чем отличаются действия этих завербованных через мессенджеры и соцсети террористов от действий террористов в форме ВСУ, что атакуют жилые кварталы?

В Алешках Херсонской области после удара по пятиэтажке сложился подъезд. К завалам, под которыми находились люди, потом еще долго не подпускали спасателей украинские дроны.

В Курской области прямо в областной столице под ударом оказался пляж. Четыре человека погибли, в том числе пятилетний мальчик, который загорелся на руках у матери, она не смогла сбить пламя. Он скончался в больнице от ожогов.