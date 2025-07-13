Метали коровьи лепешки: в Пермском крае прошел фестиваль «Веселый коровяк»

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев Эксклюзив 21 0

В Пермском крае прошел фестиваль «Веселый коровяк»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Участниками стали мероприятия гости из Москвы, Санкт-Петербурга и даже Италии.

В пермском селе Крылово прошел 15-й фестиваль по метанию сухих коровьих лепешек «Веселый коровяк», который в этом году собрал рекордное количество участников. На мероприятие приехали даже гости из Италии. Об этом РИА Новости сообщила организатор мероприятия Ирина Чугаева.

«В этом году было рекордное количество посетителей, порядка двух тысяч, и участников: более 120 женщин и примерно столько же или больше — мужчин. <…> Среди мужчин победитель — Алексеев Евгений, 45 метров дальность. Среди женщин — Белова Оксана, расстояние 29 метров. Все приезжие. У нас много гостей из Санкт-Петербурга, Москвы, Сочи, из самых разных регионов России, в том числе из южных. Со всего Пермского края. И даже из Италии были участники», — рассказала организатор.

Однако иностранцам победить на фестивале не удалось. К тому же в этом году участники не смогли побить предыдущий рекорд — 64 метра. Гости фестиваля из России признались, что метать коровью лепешку оказалось достаточно сложно.

«Это первый раз, но действительно, нигде этому не учат, поэтому, конечно, надо просто, наверное, ездить сюда, чтобы тренироваться. Поэтому кинул я недалеко, но зато вот такой прекрасный сувенир (коровью лепешку. — Прим. ред.) отсюда увезу на память и буду весь год вспоминать и, наверное, на следующий год тоже приеду, если все получится», — поделился своими впечатлениями с 5-tv.ru один из участников фестиваля.

Те, кто забросил «снаряд» дальше всех, получили призы: женщины — садовые качели, мужчины — узбекский казан. Участникам, занявшим вторые и третьи места, вручили шампуры, туристические наборы и постельные принадлежности.

Для гостей праздника были подготовлены и другие активности. Посетители соревновались в беге с тачками, коромыслами и на лыжах.

Первый фестиваль по метанию сухих коровьих лепешек «Веселый коровяк» прошел в в 2008 году в селе Крылово Осинского городского округа Пермского края. Главный атрибут праздника, высушенные коровьи лепешки, местные жители готовят заранее, высушивая их специальным образом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в московском парке «Зарядье» стартовал VI фестиваль Русского географического общества (РГО).

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