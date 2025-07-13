Мир? Состоялась встреча между представителями Карла III и принца Гарри

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 36 0

Впервые за много лет представители короля Карла III и принца Гарри встретились

Мир? Состоялась встреча между представителями Карла III и принца Гарри

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock/i-Images

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Разногласия в королевской семье длятся больше двух лет.

Представители короля Великобритании Карла III и принца Гарри провели встречу, на которой обсудили, как можно наладить отношения между отцом и сыном. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на свои источники.

В статье говорится, что эта встреча стала первой за долгий промежуток времени. Сторонники королевской семьи постарались найти компромисс и урегулировать ссору Карла III и Гарри.

По данным Daily Mail, представители сторон встретились в здании Королевской заморской лиги — клуба, выступающего за международную дружбу, покровителем которого является действующий король Великобритании.

«Впереди долгий путь, но впервые за много лет канал общения открыт. Официальной повестки дня не было, только неформальные посиделки за выпивкой», — уточнил источник издания.

Также, по его словам, обе стороны хотели обсудить кое-какие вопросы. Подробности разговора собеседник раскрывать прессе не захотел.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что принц Гарри предпринял попытку помериться с семьей. Сын принцессы Дианы перестал общаться с отцом Карлом III и старшим братом Уильямом больше двух лет назад. Причина конфликта — откровения Гарри с общественностью. Напомним, в 2023-м он опубликовал мемуары, в которых раскрыл семейные тайны.

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