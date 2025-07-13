Птенцы лебедей и японских журавлей появились на свет в Московском зоопарке

В Московском зоопарке родились семь птенцов: по два птенца у двух пар черных лебедей, два птенца у пары лебедей-шипунов и один — у пары краснокнижных японских журавлей.

Японский журавль

Птенец японского журавля родился в конце мая, сейчас он вместе с родителями живет в вольере «Японский дворик» рядом с переходом на новую территорию. Особи этого вида моногамны и образуют постоянные пары. Оба родителя по очереди насиживают яйцо в течение месяца и вместе заботятся о потомстве.

«Самка отложила яйцо в конце апреля, спустя месяц вылупился чудесный птенец. Пока он покрыт детским рыже-коричневым пухом и повсюду следует за мамой и папой. Журавленок питается тем же, чем и взрослые птицы: кусочками мяса, рыбы, яйцами, творогом, а также комбикормом, насекомыми и грызунами. Поначалу родители дополнительно измельчали пищу для малыша и кормили его из клюва. Сейчас птенец подрос и уже питается самостоятельно», — рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Это уже второе потомство пары: в прошлом году у нее уже был птенец. Когда он подрос, то переехал сначала в отдельный вольер, а затем — в Гродненский зоопарк.

Японские журавли включены в Международную Красную книгу. Несмотря на свое название, эти птицы гнездятся в основном на территории нашей страны. Их ареал обитания также приходится на Японию и Китай.

В мире осталось всего 2,5 тысячи особей. Сейчас специалисты заботятся о восстановлении их численности путем создания полудикой популяции. С 2002 года Московский зоопарк участвует в программе по выпуску птиц, выращенных в неволе, в природу на Дальнем Востоке.

Лебеди

Птенцы лебедей вылупились в начале июня. Одна пара черных лебедей и пара лебедей-шипунов вывели птенцов на Большом пруду, вторая пара черных лебедей — на Гиббоньем пруду новой территории.

Зоологи заранее были готовы к появлению птенцов. Они увидели, что пары делают гнезда, и самцы охраняют территорию вокруг них.

Птенцы обычно вылупляются после 35 дней. Им требуется еще три дня на обсыхание (процесс после вылупления, направленный на подготовку к жизни вне яйца) под матерями. Затем семьи выходят в плавание на пруд, где зоологи отлавливают лебедей, чтобы перенести их в отдельный вольерный комплекс «Ручеек», расположенный напротив павильона «Ластоногие». Это необходимо для обеспечения безопасности маленьких птенцов, которых могут задеть взрослые птицы, живущие на прудах.