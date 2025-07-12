«Это меньше, чем необходимо»: Трамп вводит пошлины в размере 30% на товары из ЕС

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 26 0

Трамп вводит пошлины в размере 30% на товары из Евросоюза

США введут 30% пошлины на товары из Евросоюза

Фото: Reuters/Daniel Cole

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Альянс сможет избежать этого, если начнет производить на территории Штатов свою продукцию.

США вводят пошлины на товары из Евросоюза (ЕС) в размере 30%. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп в письме для главы еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Начиная с 1 августа 2025 года мы будем взимать с Европейского союза пошлины в размере всего 30% с товаров из ЕС», — сказано в послании Трампа, которое он опубликовал на своей странице в Truth Social.

Пошлины в таком же размере вводят против Мексики. Трамп обратил внимание, что 30% — это «гораздо меньше, чем необходимо для устранения неравенства в торговом дефиците ЕС». При этом американский лидер отметил, что налог не будет введен, если Европейский союз или компании в ЕС начнут производить продукцию на территории Штатов.

«Если по какой-либо причине вы решите повысить свои пошлины и принять ответные меры, то число, которое вы объявите, будет добавлено к нашим 30%», — заключил президент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Трамп рассматривает многомиллионные поставки вооружений Украине.

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