«Перед тем, как войти в рай»: певица МакSим рассказала о видениях во время комы

Артистка убедилась в существовании Бога.

Певица Мария Абросимова, более известная как МакSим, во время комы оказалась в незнакомом месте, напоминающем баню, и встретила там людей, которых никогда раньше не видела. Об этом артистка рассказала в интервью одному Youtube-каналу.

«Меня очень сильно натирал дедушка с простым крестиком жесткой губкой, как будто хотел меня отчистить. Ему помогал мальчишка, который обливал меня водой из тазика», — вспомнила во время беседы певица.

По ее словам, над ней висели часы, стрелки которых показывали 7:20 утра. Когда она спросила, как долго ей придется оставаться в этом месте, мужчина ответил: «Минут 40». Этот ответ ее успокоил — она поняла, что это состояние временное.

МакSим сравнила это пространство с чистилищем.

«Наверное, это какое-то место, где тебя очищают перед тем, как войти в рай», — добавила она.

При этом ей дали понять, что «в рай пока еще рано». Артистка добавила, что всегда верила в Бога, но после случившегося удивилась, насколько «все это реально».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица МакSим впервые за долгое время появилась на публике. В мае она пережила утрату — скончался ее близкий друг и клавишник коллектива Дмитрий Иванов.